США c 2023 года начали переговоры с Киевом о добыче металлов, пишут СМИ

США c 2023 года начали переговоры с Киевом о добыче металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

США c 2023 года начали переговоры с Киевом о добыче металлов, пишут СМИ

Американская энергетическая компания TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом РИА Новости, 12.02.2025

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американская энергетическая компания TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов, сообщает издание New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы. Газета пишет, что после того, как еще в конце 2023 года американские инвесторы с политическими связями начали проявлять интерес к подземным богатствам Украины, киевский режим начал кампанию по продвижению экономических сделок с руководством в Вашингтоне, продвигая идею, что защита Украины соответствует американским экономическим интересам. В результате уже к концу 2024 года состоялись встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским и поездки в Соединенные Штаты украинских чиновников для продвижения сделок по эксплуатации месторождений лития и титана. "Консорциум, включающий инвестиционную энергетическую фирму TechMet, частично принадлежащую правительству США, и Рональда Лаудера, богатого друга Трампа, взаимодействовал с Киевом с целью участия в торгах за украинское месторождение лития", - сообщает издание. По данным газеты, в письме Зеленскому от ноября 2023 года глава TechMet Брайан Менелл просил о помощи в запуске тендера на разработку государственного литиевого месторождения в центральной Украине. В письме в качестве партнеров были названы Лаудер, техасская инвестиционная фирма Privateer Capital и другие американские и международные инвесторы. Позднее TechMet выразила готовность продолжать работу, если правительства США и Украины дадут на это указание. New York Times отмечает, что последний проект соглашения, представленный Украиной, включал только обещания делиться информацией и экспертизой по потенциальному партнерству с США в вопросе разработки месторождений и не содержал финансовых обязательств. Неясно, внесут ли Киев и Вашингтон поправки в соглашение, чтобы привести его в соответствие с последними предложениями Трампа. Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Штатами финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Зеленскому, сообщила, что на Украине допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь. Во вторник Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств.

