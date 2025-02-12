https://ria.ru/20250212/pensii-1998795257.html

Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий

Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий - РИА Новости, 12.02.2025

Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий

Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:54:00+03:00

2025-02-12T10:54:00+03:00

2025-02-12T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента.Накануне документ, подготовленный правительством, приняла Госдума. В соответствии с ним с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. Президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить их на 4,4 процента задним числом. Как уточнил первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за январь и февраль вместе с мартовской пенсией.На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.Теперь закон направят на подпись главе государства.По словам статс-секретаря — замминистра обороны Анны Цивилевой, вдовы военных пенсионеров также будут получать проиндексированную на 9,5 процента пенсию.Военные пенсии получают люди, проходившие службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html

https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html

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совет федерации рф, владимир путин, россия, госдума рф, общество