Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий
Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 января 2025 года на 9,5%
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента.
Накануне документ, подготовленный правительством, приняла Госдума. В соответствии с ним с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.
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До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. Президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить их на 4,4 процента задним числом. Как уточнил первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за январь и февраль вместе с мартовской пенсией.
На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.
Теперь закон направят на подпись главе государства.
По словам статс-секретаря — замминистра обороны Анны Цивилевой, вдовы военных пенсионеров также будут получать проиндексированную на 9,5 процента пенсию.
Военные пенсии получают люди, проходившие службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.