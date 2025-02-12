Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 12.02.2025 (обновлено: 12:09 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/pensii-1998795257.html
Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий
Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий - РИА Новости, 12.02.2025
Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий
Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:54:00+03:00
2025-02-12T12:09:00+03:00
совет федерации рф
владимир путин
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента.Накануне документ, подготовленный правительством, приняла Госдума. В соответствии с ним с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. Президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить их на 4,4 процента задним числом. Как уточнил первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за январь и февраль вместе с мартовской пенсией.На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.Теперь закон направят на подпись главе государства.По словам статс-секретаря — замминистра обороны Анны Цивилевой, вдовы военных пенсионеров также будут получать проиндексированную на 9,5 процента пенсию.Военные пенсии получают люди, проходившие службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html
https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, владимир путин, россия, госдума рф, общество
Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Общество
Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий

Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 января 2025 года на 9,5%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента.
Накануне документ, подготовленный правительством, приняла Госдума. В соответствии с ним с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.
Военные пенсии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2025 году
11 февраля, 16:51
До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. Президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить их на 4,4 процента задним числом. Как уточнил первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за январь и февраль вместе с мартовской пенсией.
На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.
Теперь закон направят на подпись главе государства.
По словам статс-секретаря — замминистра обороны Анны Цивилевой, вдовы военных пенсионеров также будут получать проиндексированную на 9,5 процента пенсию.
Военные пенсии получают люди, проходившие службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
Женщина держит кошелек - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Индексация пенсий в 2025 году: даты, размеры, порядок перерасчета
23 января, 19:27
 
Совет Федерации РФВладимир ПутинРоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала