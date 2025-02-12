Рейтинг@Mail.ru
В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 12.02.2025 (обновлено: 15:23 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/palestina-1998881227.html
В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ
В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ
Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям с Украины, сообщает в среду... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:20:00+03:00
2025-02-12T15:23:00+03:00
в мире
украина
великобритания
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910566155_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_19edda4e638ed095455c8ae843f87bfc.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям с Украины, сообщает в среду газета Times. "Семья из Газы получила право на проживание в Великобритании после того, как судья постановил, что отказ министерства внутренних дел нарушил их права человека", - говорится в статье. Программа помощи семьям с Украины (Ukraine Family Scheme) была запущена в марте 2022. В соответствии с ней граждане Украины могли воссоединиться с членами семьи в Великобритании. По ней было выдано более 70 тысяч виз, с февраля 2024 года прием заявок по ней прекращен. По информации издания, случай с семьей из сектора Газа стал первым, когда программой смогли воспользоваться люди не с Украины. Семья из шести человек проживала в лагере беженцев в Газе. В январе 2024 года они подали заявку на участие в украинской схеме. В ней они признали, что не подходят для участия, однако апеллировали к вынуждающим обстоятельствам для исключения из правил. После отказа МВД семья обратилась в трибунал по делам предоставления убежища и иммиграции первого уровня. Тогда суд отклонил жалобу на том основании, что положительное решение могло "открыть шлюзы" для людей со всего мира, а создание таким образом схемы переселения для палестинцев в его обязанности не входит. Семья подала апелляцию, после чего судья верховного трибунала по делам предоставления убежища и иммиграции Хьюго Нортон-Тейлор пересмотрел это решение и предоставил право на убежище. Он заключил, что отказ противоречил статье 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.
https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html
https://ria.ru/20241008/bezhentsy-1977013463.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html
украина
великобритания
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910566155_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d8e69bca6f400b9f24dcfc4c24474fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, палестина
В мире, Украина, Великобритания, Палестина
В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ

Times: британский суд выдал убежище палестинской семье по украинской схеме

© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы из сектора Газа
Беженцы из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы из сектора Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям с Украины, сообщает в среду газета Times.
«
"Семья из Газы получила право на проживание в Великобритании после того, как судья постановил, что отказ министерства внутренних дел нарушил их права человека", - говорится в статье.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Британии тысячи украинских беженцев могут потерять работу
15 января, 19:00
Программа помощи семьям с Украины (Ukraine Family Scheme) была запущена в марте 2022. В соответствии с ней граждане Украины могли воссоединиться с членами семьи в Великобритании. По ней было выдано более 70 тысяч виз, с февраля 2024 года прием заявок по ней прекращен.
По информации издания, случай с семьей из сектора Газа стал первым, когда программой смогли воспользоваться люди не с Украины.
Семья из шести человек проживала в лагере беженцев в Газе. В январе 2024 года они подали заявку на участие в украинской схеме. В ней они признали, что не подходят для участия, однако апеллировали к вынуждающим обстоятельствам для исключения из правил.
Беженцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Беженцы из Газы рассказали, как строят новую жизнь в Чечне
8 октября 2024, 16:35
После отказа МВД семья обратилась в трибунал по делам предоставления убежища и иммиграции первого уровня. Тогда суд отклонил жалобу на том основании, что положительное решение могло "открыть шлюзы" для людей со всего мира, а создание таким образом схемы переселения для палестинцев в его обязанности не входит.
Семья подала апелляцию, после чего судья верховного трибунала по делам предоставления убежища и иммиграции Хьюго Нортон-Тейлор пересмотрел это решение и предоставил право на убежище. Он заключил, что отказ противоречил статье 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах
26 января, 06:14
 
В миреУкраинаВеликобританияПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала