https://ria.ru/20250212/palestina-1998881227.html

В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ

В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

В Британии выдали убежище палестинцам по украинской схеме, сообщили СМИ

Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям с Украины, сообщает в среду... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:20:00+03:00

2025-02-12T15:20:00+03:00

2025-02-12T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям с Украины, сообщает в среду газета Times. "Семья из Газы получила право на проживание в Великобритании после того, как судья постановил, что отказ министерства внутренних дел нарушил их права человека", - говорится в статье. Программа помощи семьям с Украины (Ukraine Family Scheme) была запущена в марте 2022. В соответствии с ней граждане Украины могли воссоединиться с членами семьи в Великобритании. По ней было выдано более 70 тысяч виз, с февраля 2024 года прием заявок по ней прекращен. По информации издания, случай с семьей из сектора Газа стал первым, когда программой смогли воспользоваться люди не с Украины. Семья из шести человек проживала в лагере беженцев в Газе. В январе 2024 года они подали заявку на участие в украинской схеме. В ней они признали, что не подходят для участия, однако апеллировали к вынуждающим обстоятельствам для исключения из правил. После отказа МВД семья обратилась в трибунал по делам предоставления убежища и иммиграции первого уровня. Тогда суд отклонил жалобу на том основании, что положительное решение могло "открыть шлюзы" для людей со всего мира, а создание таким образом схемы переселения для палестинцев в его обязанности не входит. Семья подала апелляцию, после чего судья верховного трибунала по делам предоставления убежища и иммиграции Хьюго Нортон-Тейлор пересмотрел это решение и предоставил право на убежище. Он заключил, что отказ противоречил статье 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html

https://ria.ru/20241008/bezhentsy-1977013463.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html

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