В Кремле оценили договоренности об освобождении граждан
Песков: договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия
Москва, Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Любые договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию взаимного доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Согласно Уолцу, оба уже находятся в самолете обратно в США.
"Естественно, таким договоренностям предшествует весьма и весьма скрупулёзная работа, переговоры… Конечно, такие договорённости вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время, по крупице, это определенно шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке", - сказал Песков журналистам.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.