https://ria.ru/20250212/osvobozhdenie-1998838475.html

В Кремле оценили договоренности об освобождении граждан

В Кремле оценили договоренности об освобождении граждан - РИА Новости, 12.02.2025

В Кремле оценили договоренности об освобождении граждан

Любые договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию взаимного доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:12:00+03:00

2025-02-12T13:12:00+03:00

2025-02-12T14:01:00+03:00

в мире

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сша

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дмитрий песков

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Любые договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию взаимного доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Согласно Уолцу, оба уже находятся в самолете обратно в США. "Естественно, таким договоренностям предшествует весьма и весьма скрупулёзная работа, переговоры… Конечно, такие договорённости вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время, по крупице, это определенно шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке", - сказал Песков журналистам.Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20250212/peredacha-1998781800.html

https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф