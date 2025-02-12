https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998756406.html
В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е
В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е - РИА Новости, 12.02.2025
В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е
Новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащенный мини-ракетами, который впервые представят на выставке IDEX-2025, способен заменить батарею другого... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:23:00+03:00
2025-02-12T05:23:00+03:00
2025-02-12T05:25:00+03:00
безопасность
абу-даби
бекхан оздоев
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащенный мини-ракетами, который впервые представят на выставке IDEX-2025, способен заменить батарею другого зенитно-ракетного комплекса, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Что касается защиты от беспилотников, то в этот раз "Высокоточные комплексы" представляют мировой общественности натурный образец новейшего комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е". Сейчас решений такого уровня на рынке вооружений просто нет. Абсолютный эксклюзив", - сказал Оздоев. "Комплекс способен применять большое число мини-ракет для поражения дронов. Фактически один такой боевой модуль при борьбе с БПЛА заменяет собой батарею других зенитных ракетных комплексов. Всего один комплекс может запустить по противнику 48 мини-ракет. "Панцирь-СМД-Е" подтвердил заявленные характеристики в ходе испытаний", - добавил он. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998751852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, абу-даби, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы
В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е
Ростех: Панцирь-СМД-Е с мини-ракетами сможет заменить батарею ЗРК