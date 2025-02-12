https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998756406.html

В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е

В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е - РИА Новости, 12.02.2025

В Ростехе рассказали о новом комплексе ПВО Панцирь-СМД-Е

Новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащенный мини-ракетами, который впервые представят на выставке IDEX-2025, способен заменить батарею другого... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:23:00+03:00

2025-02-12T05:23:00+03:00

2025-02-12T05:25:00+03:00

безопасность

абу-даби

бекхан оздоев

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащенный мини-ракетами, который впервые представят на выставке IDEX-2025, способен заменить батарею другого зенитно-ракетного комплекса, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Что касается защиты от беспилотников, то в этот раз "Высокоточные комплексы" представляют мировой общественности натурный образец новейшего комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е". Сейчас решений такого уровня на рынке вооружений просто нет. Абсолютный эксклюзив", - сказал Оздоев. "Комплекс способен применять большое число мини-ракет для поражения дронов. Фактически один такой боевой модуль при борьбе с БПЛА заменяет собой батарею других зенитных ракетных комплексов. Всего один комплекс может запустить по противнику 48 мини-ракет. "Панцирь-СМД-Е" подтвердил заявленные характеристики в ходе испытаний", - добавил он. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

https://ria.ru/20250212/oruzhie-1998751852.html

https://ria.ru/20250212/tank-1998748898.html

абу-даби

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, абу-даби, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы