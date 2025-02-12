https://ria.ru/20250212/orban-1998884243.html

Орбан объяснил, почему будущее Германии за АдГ

Орбан объяснил, почему будущее Германии за АдГ - РИА Новости, 12.02.2025

Орбан объяснил, почему будущее Германии за АдГ

За немецкой правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) будущее, поскольку правящие немецкие элиты не способны отстаивать интересы народа, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:32:00+03:00

2025-02-12T15:32:00+03:00

2025-02-12T15:32:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. За немецкой правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) будущее, поскольку правящие немецкие элиты не способны отстаивать интересы народа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Совершенно очевидно, что за АдГ будущее. Из того, что я вижу, мне очевидно, что если правящие элиты не способны встать на сторону народа, и приходит партия, которая готова, то будущее за ней", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. По его словам, партия уже располагает поддержкой почти 20 миллионов немецких граждан, поэтому контакты с ней не скажутся отрицательно на немецко-венгерских государственных отношениях. "Если мы посмотрим на программу АдГ, то увидим, что все ее важные пункты были бы на пользу Венгрии. Было бы хорошо, если бы это могло реализоваться во всех сферах: от миграции до энергетической политики", - отметил венгерский премьер. Он также подчеркнул, что результаты парламентских выборов в ФРГ зависят только от немецких граждан, но выразил надежду, что в Германии будет правительство, которое не позволит Брюсселю угнетать европейские нации и будет выступать за справедливое и порядочное отношение к ним. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института INSA, на первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 30%, за ними идет АдГ с 22%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за партию "Левые" - 5%.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998729771.html

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в мире, германия, венгрия, брюссель, виктор орбан, алиса вайдель, сара вагенкнехт, хдс/хсс