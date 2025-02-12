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Более 600 красноярцев прошли обучение в "Академии ухода" - РИА Новости, 12.02.2025
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12:08 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/obuchenie-1998819438.html
Более 600 красноярцев прошли обучение в "Академии ухода"
Более 600 красноярцев прошли обучение в "Академии ухода" - РИА Новости, 12.02.2025
Более 600 красноярцев прошли обучение в "Академии ухода"
Более 600 жителей Красноярского края прошли обучение в "Академии ухода" и теперь могут квалифицированно оказывать помощь маломобильным людям, сообщает... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:08:00+03:00
2025-02-12T12:08:00+03:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Более 600 жителей Красноярского края прошли обучение в "Академии ухода" и теперь могут квалифицированно оказывать помощь маломобильным людям, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. По ее данным, "Академии ухода" - совместный проект правительства края и АО "Губернские аптеки". Её открытие состоялось осенью 2021 года на базе краевого центра социального обслуживания населения, а спустя год – на базе комплексного центра социального обслуживания в Норильске. Слушателями академии могут быть социальные работники, волонтеры, помогающие людям старшего поколения и инвалидам, а также родственники немощных граждан. Учебные аудитории оснащены самым современным оборудованием, призванным значительно облегчить жизнь нуждающемуся в помощи человеку. "В Красноярском крае подвели итоги работы "Академия ухода" за период реализации нацпроекта "Демография". С момента открытия академии в Красноярске и Норильске правильному уходу за маломобильными людьми обучились более 600 человек", - говорится в сообщении. Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила высокую востребованность проекта. По ее словам, получить подобные знания и умения можно не только в "Академии ухода", так как во всех городах и районах края на базе 59 комплексных центров социального обслуживания населения работают школы родственного ухода. Обучение в них проводится тематическими циклами в виде лекционных и практических занятий: как ухаживать за человеком после инсульта; что нужно делать при прогрессирующей деменции, диабете или гипертонии; как накормить или умыть прикованного к постели гражданина; какие и в каком случае можно использовать технические средства реабилитации. "Главная цель, которую мы преследуем, организовывая подобные образовательные курсы, – обеспечить всех жителей нашего края, нуждающихся в уходе, качественным медицинским сопровождением как на дому, так и в стационарных учреждениях. И мы, безусловно, продолжим развивать данное направление в нашем крае, но уже в рамках нового национального проекта "Семья", - сказала Пастухова. Все занятия в академиях и школах родственного ухода бесплатные. Записаться на них, а также получить справочную информацию по всем вопросам можно в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства. Адреса и телефоны можно найти на сайте www.szn24.ru в разделе "Подведомственные учреждения".
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красноярский край, норильск, красноярск
Красноярский край, Норильск, Красноярск
Более 600 красноярцев прошли обучение в "Академии ухода"

Более 600 жителей Красноярского края прошли обучение в "Академии ухода"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Более 600 жителей Красноярского края прошли обучение в "Академии ухода" и теперь могут квалифицированно оказывать помощь маломобильным людям, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
По ее данным, "Академии ухода" - совместный проект правительства края и АО "Губернские аптеки". Её открытие состоялось осенью 2021 года на базе краевого центра социального обслуживания населения, а спустя год – на базе комплексного центра социального обслуживания в Норильске. Слушателями академии могут быть социальные работники, волонтеры, помогающие людям старшего поколения и инвалидам, а также родственники немощных граждан. Учебные аудитории оснащены самым современным оборудованием, призванным значительно облегчить жизнь нуждающемуся в помощи человеку.
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"В Красноярском крае подвели итоги работы "Академия ухода" за период реализации нацпроекта "Демография". С момента открытия академии в Красноярске и Норильске правильному уходу за маломобильными людьми обучились более 600 человек", - говорится в сообщении.
Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила высокую востребованность проекта. По ее словам, получить подобные знания и умения можно не только в "Академии ухода", так как во всех городах и районах края на базе 59 комплексных центров социального обслуживания населения работают школы родственного ухода.
Обучение в них проводится тематическими циклами в виде лекционных и практических занятий: как ухаживать за человеком после инсульта; что нужно делать при прогрессирующей деменции, диабете или гипертонии; как накормить или умыть прикованного к постели гражданина; какие и в каком случае можно использовать технические средства реабилитации.
"Главная цель, которую мы преследуем, организовывая подобные образовательные курсы, – обеспечить всех жителей нашего края, нуждающихся в уходе, качественным медицинским сопровождением как на дому, так и в стационарных учреждениях. И мы, безусловно, продолжим развивать данное направление в нашем крае, но уже в рамках нового национального проекта "Семья", - сказала Пастухова.
Все занятия в академиях и школах родственного ухода бесплатные. Записаться на них, а также получить справочную информацию по всем вопросам можно в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства. Адреса и телефоны можно найти на сайте www.szn24.ru в разделе "Подведомственные учреждения".
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