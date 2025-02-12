Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 12.02.2025 (обновлено: 17:31 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/obstrel-1998907279.html
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:55:00+03:00
2025-02-12T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."Украинские вооруженные формирования в очередной раз обстреляли нашу территорию, применяя БПЛА "Вампир". Под ударом оказались село Пески и Лиман Второй… Повреждены 5 домов мирных жителей и 3 автомобиля", - сообщил Ганчев.По его словам, обстрел был в темное время суток, среди жителей пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области

Ганчев: ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй, повреждены 5 домов и 3 машины

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Украинские вооруженные формирования в очередной раз обстреляли нашу территорию, применяя БПЛА "Вампир". Под ударом оказались село Пески и Лиман Второй… Повреждены 5 домов мирных жителей и 3 автомобиля", - сообщил Ганчев.
По его словам, обстрел был в темное время суток, среди жителей пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала