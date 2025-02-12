https://ria.ru/20250212/obstrel-1998907279.html

ВСУ обстреляли два села в Харьковской области

ВСУ обстреляли два села в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ обстреляли два села в Харьковской области

ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:55:00+03:00

2025-02-12T16:55:00+03:00

2025-02-12T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."Украинские вооруженные формирования в очередной раз обстреляли нашу территорию, применяя БПЛА "Вампир". Под ударом оказались село Пески и Лиман Второй… Повреждены 5 домов мирных жителей и 3 автомобиля", - сообщил Ганчев.По его словам, обстрел был в темное время суток, среди жителей пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Ольга Фомченкова

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия