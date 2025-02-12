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ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:55:00+03:00
2025-02-12T16:55:00+03:00
2025-02-12T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй в Харьковской области, повреждены пять домов и три автомобиля, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."Украинские вооруженные формирования в очередной раз обстреляли нашу территорию, применяя БПЛА "Вампир". Под ударом оказались село Пески и Лиман Второй… Повреждены 5 домов мирных жителей и 3 автомобиля", - сообщил Ганчев.По его словам, обстрел был в темное время суток, среди жителей пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
Ганчев: ВСУ обстреляли села Пески и Лиман Второй, повреждены 5 домов и 3 машины