Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США

11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:58:00+03:00

сша

россия

ссср

обмен заключенными между россией и западом

справки

11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. 12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданин России, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США, также будет возвращен в Россию. Имя освобожденного в США гражданина РФ станет известно, когда он будет на территории РФ.1 августа 2024 года в аэропорту Анкары (Турция) состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада, в том числе США. В Россию вернулись десять человек. В свою очередь РФ выдала западным странам 15 заключенных. США выдали России троих человек (Вадима Конощенка, Владислава Клюшина и Романа Селезнева), Словения – четверых (Анну и Артема Дульцевых, а также двух их детей), Германия, Норвегия и Польша — по одному (Вадима Красикова, Михаила Микушина и Павла Рубцова). Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. Россия выдала западным странам 15 человек – двух американцев (осужденных за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана), одного немца (Патрика Шебеля, задержанного за контрабанду наркотиков) и 12 россиян, у части из которых есть второе гражданство (журналистку Алсу Курмашеву, политических активистов Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), Илью Яшина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), Лилию Чанышеву (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Ксению Фадееву (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Вадима Останина (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), правозащитника Олега Орлова (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), политолога Демури Воронина, художницу Александру Скочиленко, политика Андрея Пивоварова, Германа Мойжеса и Кевина Лика, задержанных за госизмену). Минск выдал ФРГ немца Рико Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни за наемничество и терроризм.8 декабря 2022 года стало известно, что гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии № 2 в Мордовии. 27 апреля 2022 года состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Ярошенко доставили в Турцию, оттуда он вылетел в Москву. Летчик Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы, он был признан виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.9 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым, на десятерых российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности. В июне 2010 года в США были задержаны Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаез, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. В списке высылаемых из США граждан семь фамилий поменялись – суд в Нью-Йорке сообщил, что депортированы Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Васенков и Вики Пелаез, Анна Чапман и Михаил Семенко. Таким образом, лишь трое из задержанных жили и работали в США под своими настоящими именами. Остальные на суде признали вину, раскрыли свои настоящие имена и согласились на немедленную депортацию в РФ. Власти России освободили ученого из Института США и Канады РАН Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб РФ Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Сутягин весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Василенко, бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс", в 2006 году был осужден за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Запорожского в 2003 году Московский окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы за госизмену в форме выдачи гостайны в пользу США. Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. 5 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность об одновременном освобождении заключенных. Произошел обмен обвиняемого в шпионаже разведчика, сотрудника советского представительства при ООН Геннадия Захарова на американского журналиста, главу корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, также обвиняемого в шпионаже. В рамках договоренности из СССР советский физик, основатель Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в январе 2023 года по решению Мосгорсуда) политзаключенный Юрий Орлов. 27 апреля 1979 года в Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Кеннеди состоялся обмен осужденных за шпионаж советских разведчиков Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН, на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Советские разведчики Энгер и Черняев были задержаны в мае 1978 года и приговорены к 50 годам лишения свободы. 11 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был проведен обмен двух советских агентов – бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру – на американского священника Уолтера Чишека, арестованного в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж. 10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Рудольф Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) находился в США с 1948 года как разведчик-нелегал. В июне 1957 года он был арестован и приговорен к 30 годам тюрьмы. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска. Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

