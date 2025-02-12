В Нидерландах заметили сдвиг в сторону переговоров по Украине
Депутат ван Мейерен: в Нидерландах видят сдвиг в сторону переговоров по Украине
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. После избрания в США Дональда Трампа в Нидерландах виден сдвиг в сторону переговоров по Украине, рассказал в интервью РИА Новости депутат правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Я вижу (в Нидерландах - ред.) своего рода сдвиг после избрания президента Трампа в США. И теперь некоторые эксперты внезапно стали выступать за мир и заявлять, что необходимо сосредоточиться на переговорах", - сказал парламентарий.
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Он не исключил, что это происходит из-за понимания того, что если Штаты прекратят поддерживать Украину, то она больше не сможет воевать.
Что касается политических сил в Нидерландах, то и они уже начинают понимать, что их призыв к большим поставкам вооружений для Украины больше не соответствуют складывающейся ситуации, отметил депутат "Форума за демократию".
"Так что постепенно мы видим сдвиг, но есть партии, которые все еще говорят - "Нет, мы должны продолжать бороться, мы должны отправлять больше оружия, больше денег", но я думаю, что даже эти партии очень скоро поймут, что это неправильный путь", - заключил ван Мейерен.
В конце декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые не исключил возможность начала переговоров между Россией и Украиной и заявил, что европейские страны должны проявить в этом инициативу раньше, чем это сделает новый президент США Дональд Трамп. Как прокомментировал РИА Новости посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, его слова показывают, что Гаага боится остаться за бортом обсуждений будущей архитектуры безопасности Европы.
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