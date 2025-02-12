https://ria.ru/20250212/naryshkin-1998870197.html

Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин

Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.02.2025

Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин

Англосаксы весной 1945 года спланировали военную операцию, целью которой было как минимум отбросить советские войска из Центральной Европы, а в идеале –... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:49:00+03:00

2025-02-12T14:49:00+03:00

2025-02-12T15:04:00+03:00

европа

ссср

кембриджская пятерка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

уинстон черчилль

сергей нарышкин

германия

архангельск

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Англосаксы весной 1945 года спланировали военную операцию, целью которой было как минимум отбросить советские войска из Центральной Европы, а в идеале – оккупировать территорию СССР, как ранее хотел, но не смог сделать Гитлер, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.В статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне" для журнала "Вестник Совета Безопасности Российской Федерации", опубликованной на сайте СВР, Нарышкин подробно описал огромный вклад отечественной внешней разведки в разгром нацизма 80 лет назад."К концу войны западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе", - отметил Нарышкин.Весной 1945 года от Гая Берджесса, члена "Кембриджской пятерки" - группы агентов советской внешней разведки из числа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже - Москва получила данные об указании британского премьер-министра Уинстона Черчилля безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое", добавил директор СВР."План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием. Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов Германии — Румынии и Венгрии", - отметил Нарышкин.По его словам, этот план предполагал оккупацию западной части СССР до линии Архангельск - Сталинград."Задача — отбросить советские войска из Центральной Европы и, если получится (цинизм бывших союзников зашкаливал), оккупировать Запад СССР до линии Архангельск — Сталинград, намеченной планом "Барбаросса", - написал он.Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии — 22 мая 1945 года, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 года."Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995247884.html

европа

ссср

германия

архангельск

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европа, ссср, кембриджская пятерка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), уинстон черчилль, сергей нарышкин, германия, архангельск, политика