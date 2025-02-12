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Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.02.2025
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14:49 12.02.2025 (обновлено: 15:04 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/naryshkin-1998870197.html
Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин
Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 12.02.2025
Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин
Англосаксы весной 1945 года спланировали военную операцию, целью которой было как минимум отбросить советские войска из Центральной Европы, а в идеале –... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:49:00+03:00
2025-02-12T15:04:00+03:00
европа
ссср
кембриджская пятерка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
уинстон черчилль
сергей нарышкин
германия
архангельск
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Англосаксы весной 1945 года спланировали военную операцию, целью которой было как минимум отбросить советские войска из Центральной Европы, а в идеале – оккупировать территорию СССР, как ранее хотел, но не смог сделать Гитлер, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.В статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне" для журнала "Вестник Совета Безопасности Российской Федерации", опубликованной на сайте СВР, Нарышкин подробно описал огромный вклад отечественной внешней разведки в разгром нацизма 80 лет назад."К концу войны западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе", - отметил Нарышкин.Весной 1945 года от Гая Берджесса, члена "Кембриджской пятерки" - группы агентов советской внешней разведки из числа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже - Москва получила данные об указании британского премьер-министра Уинстона Черчилля безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое", добавил директор СВР."План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием. Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов Германии — Румынии и Венгрии", - отметил Нарышкин.По его словам, этот план предполагал оккупацию западной части СССР до линии Архангельск - Сталинград."Задача — отбросить советские войска из Центральной Европы и, если получится (цинизм бывших союзников зашкаливал), оккупировать Запад СССР до линии Архангельск — Сталинград, намеченной планом "Барбаросса", - написал он.Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии — 22 мая 1945 года, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 года."Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html
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европа
ссср
германия
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европа, ссср, кембриджская пятерка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), уинстон черчилль, сергей нарышкин, германия, архангельск, политика
Европа, СССР, Кембриджская пятерка, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Уинстон Черчилль, Сергей Нарышкин, Германия, Архангельск, Политика
Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР, заявил Нарышкин

Нарышкин: Англосаксы в 1945 году собирались занять территорию СССР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Англосаксы весной 1945 года спланировали военную операцию, целью которой было как минимум отбросить советские войска из Центральной Европы, а в идеале – оккупировать территорию СССР, как ранее хотел, но не смог сделать Гитлер, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне" для журнала "Вестник Совета Безопасности Российской Федерации", опубликованной на сайте СВР, Нарышкин подробно описал огромный вклад отечественной внешней разведки в разгром нацизма 80 лет назад.
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"К концу войны западные союзники, прежде всего англичане, были всерьез обеспокоены усилением позиции СССР в Европе", - отметил Нарышкин.
Весной 1945 года от Гая Берджесса, члена "Кембриджской пятерки" - группы агентов советской внешней разведки из числа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже - Москва получила данные об указании британского премьер-министра Уинстона Черчилля безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое", добавил директор СВР.
"План предусматривал объединение вооруженных сил западных союзников, восстановление боеспособности почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных, оснащение их оружием. Предполагалось также использование польских войск и боеспособных подразделений бывших сателлитов ГерманииРумынии и Венгрии", - отметил Нарышкин.
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По его словам, этот план предполагал оккупацию западной части СССР до линии Архангельск - Сталинград.
"Задача — отбросить советские войска из Центральной Европы и, если получится (цинизм бывших союзников зашкаливал), оккупировать Запад СССР до линии Архангельск — Сталинград, намеченной планом "Барбаросса", - написал он.
Планирование операции было завершено всего через две недели после капитуляции Германии — 22 мая 1945 года, боевые действия должны были начаться внезапной атакой 1 июля 1945 года.
"Предупрежденные разведкой советские войска совершили молниеносную перегруппировку в целях подготовки к обороне. Англосаксы план отложили, но в истории он остался первой прикидкой открытой вооруженной агрессии Запада против СССР, следующие планы будут разрабатываться уже с перспективой применения ядерного оружия", - добавил Нарышкин.
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ЕвропаСССРКембриджская пятеркаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Уинстон ЧерчилльСергей НарышкинГерманияАрхангельскПолитика
 
 
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