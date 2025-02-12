Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:18 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/msb-1998912851.html
Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч
Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч - РИА Новости, 12.02.2025
Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч
В Забайкальском крае зарегистрировали 30351 субъект МСП по состоянию на февраль 2025 года, за месяц число таких предприятий выросло на 151 единицу, сообщает... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:18:00+03:00
2025-02-12T17:18:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
забайкальский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911288350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f09a9a983f5770e483e48d16c17094a.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Забайкальском крае зарегистрировали 30351 субъект МСП по состоянию на февраль 2025 года, за месяц число таких предприятий выросло на 151 единицу, сообщает пресс-служба правительства региона. Из данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства следует, что основной прирост показали компании, которые работают в сфере микробизнеса. "По состоянию на февраль 2025 года в крае был зарегистрирован 30351 субъект МСП. Число микропредприятий за последний месяц увеличилось на 153, до 29, 4 тысячи", - отметила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития региона Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что прирост количества субъектов МСП по краю составил 100,5%. С 2025 года поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250212/biznes-1998898571.html
https://ria.ru/20250212/samozanyatost-1998883853.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911288350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5278c028215e22d6baac4bd0dd14d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч

Количество МСБ в Забайкальском крае превысило 30 тысяч

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЧита
Чита - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Чита . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Забайкальском крае зарегистрировали 30351 субъект МСП по состоянию на февраль 2025 года, за месяц число таких предприятий выросло на 151 единицу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Из данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства следует, что основной прирост показали компании, которые работают в сфере микробизнеса.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка
Вчера, 16:26
"По состоянию на февраль 2025 года в крае был зарегистрирован 30351 субъект МСП. Число микропредприятий за последний месяц увеличилось на 153, до 29, 4 тысячи", - отметила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития региона Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что прирост количества субъектов МСП по краю составил 100,5%.
С 2025 года поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Уфа - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза в Башкортостане
Вчера, 15:31
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЗабайкальский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала