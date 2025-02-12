https://ria.ru/20250212/msb-1998912851.html

Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч

Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч - РИА Новости, 12.02.2025

Число субъектов МСП Забайкальского края превысило 30 тысяч

В Забайкальском крае зарегистрировали 30351 субъект МСП по состоянию на февраль 2025 года, за месяц число таких предприятий выросло на 151 единицу, сообщает... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Забайкальском крае зарегистрировали 30351 субъект МСП по состоянию на февраль 2025 года, за месяц число таких предприятий выросло на 151 единицу, сообщает пресс-служба правительства региона. Из данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства следует, что основной прирост показали компании, которые работают в сфере микробизнеса. "По состоянию на февраль 2025 года в крае был зарегистрирован 30351 субъект МСП. Число микропредприятий за последний месяц увеличилось на 153, до 29, 4 тысячи", - отметила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития региона Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что прирост количества субъектов МСП по краю составил 100,5%. С 2025 года поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)