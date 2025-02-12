В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа
В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа за пять млн рублей
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМосковская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, арестована
Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, арестована
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, с которым она разводилась, арестована, сообщает столичная прокуратура.
Как сообщал столичный главк СК РФ, фигурантка 69 лет, находясь в бракоразводном процессе, подыскивала киллера, которому готова была заплатить пять миллионов рублей за убийство мужа ядом. Человек, с которым она встретилась для передачи заказа, обратился в правоохранительные органы. Пенсионерку убедили, что заказ выполнен, после чего задержали. Ей предъявлено обвинение как организатору, который совершил приготовление к убийству мужа по найму и из корыстных побуждений (часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).
"С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в приготовлении убийства своего мужа... Вину она не признала, показания не дала. В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила избрать ей домашний арест", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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