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В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа - РИА Новости, 12.02.2025
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16:32 12.02.2025 (обновлено: 18:32 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/moskva-1998898842.html
В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа
В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа
Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, с которым она разводилась, арестована, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:32:00+03:00
2025-02-12T18:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, с которым она разводилась, арестована, сообщает столичная прокуратура. Как сообщал столичный главк СК РФ, фигурантка 69 лет, находясь в бракоразводном процессе, подыскивала киллера, которому готова была заплатить пять миллионов рублей за убийство мужа ядом. Человек, с которым она встретилась для передачи заказа, обратился в правоохранительные органы. Пенсионерку убедили, что заказ выполнен, после чего задержали. Ей предъявлено обвинение как организатору, который совершил приготовление к убийству мужа по найму и из корыстных побуждений (часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ). "С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в приготовлении убийства своего мужа... Вину она не признала, показания не дала. В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила избрать ей домашний арест", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа

В Москве арестовали пенсионерку, заказавшую убийство мужа за пять млн рублей

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМосковская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, арестована
Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, арестована - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, арестована
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московская пенсионерка, пытавшаяся за пять миллионов рублей устроить убийство мужа, с которым она разводилась, арестована, сообщает столичная прокуратура.
Как сообщал столичный главк СК РФ, фигурантка 69 лет, находясь в бракоразводном процессе, подыскивала киллера, которому готова была заплатить пять миллионов рублей за убийство мужа ядом. Человек, с которым она встретилась для передачи заказа, обратился в правоохранительные органы. Пенсионерку убедили, что заказ выполнен, после чего задержали. Ей предъявлено обвинение как организатору, который совершил приготовление к убийству мужа по найму и из корыстных побуждений (часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).
"С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в приготовлении убийства своего мужа... Вину она не признала, показания не дала. В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила избрать ей домашний арест", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом
1 ноября 2024, 19:15
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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