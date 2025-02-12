https://ria.ru/20250212/moskva-1998780765.html

Погода в Москве способствует накоплению вредных примесей в воздухе

Погода в Москве способствует накоплению вредных примесей в воздухе - РИА Новости, 12.02.2025

Погода в Москве способствует накоплению вредных примесей в воздухе

Мощная инверсия сформировалась в Москве утром в среду, синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей в нижнем слое воздуха, сообщила главный... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:45:00+03:00

2025-02-12T09:45:00+03:00

2025-02-12T09:45:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мощная инверсия сформировалась в Москве утром в среду, синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей в нижнем слое воздуха, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в утренние часы над Москвой сформировалось мощная инверсия. "В слое 100-600 метров вертикальный градиент температуры составил почти 5 градусов, а данные локатора показывает, что в слое 430-900 метров градиент достиг 9 градусов. Нижняя граница облачности располагается на уровне высотных зданий. Синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей в нижнем слое воздуха", - написала синоптик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода