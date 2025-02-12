https://ria.ru/20250212/moskva-1998773590.html

В ТиНАО выполнили второй этап благоустройства у станции метро "Пыхтино"

В ТиНАО выполнили второй этап благоустройства у станции метро "Пыхтино" - РИА Новости, 12.02.2025

В ТиНАО выполнили второй этап благоустройства у станции метро "Пыхтино"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО в Москве, сообщил заммэра Москвы РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:14:00+03:00

2025-02-12T09:14:00+03:00

2025-02-12T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО. Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы работ вошли улица Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7654 и №7653А", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 1,8 километра, дополнительно проложили почти 900 метров системы водостока. "В рамках проекта обновили более 10 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров, заменили 22,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, нанесли новую разметку и установили порядка 320 дорожных знаков. Особенностью проекта стало создание скейт-парка около торгового центра "Солнцево парк". Смонтировали почти 80 современных фонарей, нерегулируемые переходы оснастили 36 опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле станции метро "Пыхтино" обустроили 26 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20250123/biryukov-1995096369.html

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков