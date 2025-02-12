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В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Днем святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2025
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04:38 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998753822.html
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Днем святого Валентина
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Днем святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2025
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Днем святого Валентина
Активность мошенников растет в преддверии Дня святого Валентина, среди самых распространенных схем – сообщения якобы от спа-салонов или ресторанов с обещанием... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:38:00+03:00
2025-02-12T04:38:00+03:00
общество
технологии
мтс
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Активность мошенников растет в преддверии Дня святого Валентина, среди самых распространенных схем – сообщения якобы от спа-салонов или ресторанов с обещанием приятного сюрприза от партнера, результатом которых становится хищение персональных данных, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "С приближением праздников, таких как День святого Валентина, активность мошенников растет... Одной из наиболее распространенных схем являются сообщения, отправленные от неких "компаний" - например, спа-салонов или ресторанов. В сообщениях указывается, что ваша вторая половинка сделала для вас приятный сюрприз, а для подтверждения и активации подарка нужно перейти по ссылке или ввести некоторые персональные данные на фишинговых страницах", - сообщил он. Кроме того, появляется много предложений на "ночные распродажи". Мошенники могут отправить сообщения через мессенджеры или SMS, предлагая мнимые скидки на популярные товары именно в определенное время, создавая срочность. Также они рассылают информацию о "выигрыше романтического вечера на двоих". Обычно для получения "приза" необходимо доплатить небольшую сумму или предоставить персональные данные. "Это очередная ловушка - информация может быть использована мошенниками для кражи денег", - пояснил эксперт. По его словам, еще одной распространенной уловкой является телефонный звонок якобы от курьера. Мошенник, представившись сотрудником службы доставки, говорит, что клиенту отправили анонимный подарок, и просит назвать код из сообщения или перейти по ссылке, чтобы подтвердить адрес доставки. По этой ссылке может скрываться фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к личной информации, учетной записи на госуслугах и других сервисах.
https://ria.ru/20250204/moshennik-1997341703.html
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Днем святого Валентина

Бийчук: мошенники могут обманывать россиян с помощью сообщений о сюрпризах

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Активность мошенников растет в преддверии Дня святого Валентина, среди самых распространенных схем – сообщения якобы от спа-салонов или ресторанов с обещанием приятного сюрприза от партнера, результатом которых становится хищение персональных данных, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"С приближением праздников, таких как День святого Валентина, активность мошенников растет... Одной из наиболее распространенных схем являются сообщения, отправленные от неких "компаний" - например, спа-салонов или ресторанов. В сообщениях указывается, что ваша вторая половинка сделала для вас приятный сюрприз, а для подтверждения и активации подарка нужно перейти по ссылке или ввести некоторые персональные данные на фишинговых страницах", - сообщил он.
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Кроме того, появляется много предложений на "ночные распродажи". Мошенники могут отправить сообщения через мессенджеры или SMS, предлагая мнимые скидки на популярные товары именно в определенное время, создавая срочность.
Также они рассылают информацию о "выигрыше романтического вечера на двоих". Обычно для получения "приза" необходимо доплатить небольшую сумму или предоставить персональные данные. "Это очередная ловушка - информация может быть использована мошенниками для кражи денег", - пояснил эксперт.
По его словам, еще одной распространенной уловкой является телефонный звонок якобы от курьера. Мошенник, представившись сотрудником службы доставки, говорит, что клиенту отправили анонимный подарок, и просит назвать код из сообщения или перейти по ссылке, чтобы подтвердить адрес доставки. По этой ссылке может скрываться фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к личной информации, учетной записи на госуслугах и других сервисах.
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