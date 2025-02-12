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В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги - РИА Новости, 12.02.2025
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02:20 12.02.2025 (обновлено: 02:57 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
Денежные средства, украденные мошенниками, можно по закону вернуть, если банк отправителя допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:20:00+03:00
2025-02-12T02:57:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Денежные средства, украденные мошенниками, можно по закону вернуть, если банк отправителя допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в спецбазе ЦБ или не направил клиенту уведомление о совершении перевода, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.Он напомнил, что с 2024 года в силу вступили новые правила, согласно которым банки обязаны возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства."Но полностью полагаться на этот механизм не стоит. Так, если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента или если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк", — сказал Немкин.По словам парламентария, перевод денег незнакомым людям всегда сопряжен с риском мошенничества, так как злоумышленники могут использовать различные уловки, чтобы выманить средства, включая просьбы о помощи, ложные обещания возврата денег или подделку документов."При этом сами злоумышленники постоянно развивают свои схемы, в то время как обязанность банков компенсировать причиненный ущерб ограничивается определенными условиями. Например, условия возврата не всегда могут быть применимы для жертв социальной инженерии, которые переводят деньги мошенникам добровольно – а таких случаев сегодня большинство", — добавил Немкин.Депутат отметил, что если перевод осуществился, например, на анонимный или зарубежный счет, то отправляя средства, человек так или иначе практически теряет возможность их вернуть. Поэтому он призвал внимательно и с осторожностью относиться к любым нетипичным переводам.
https://ria.ru/20250122/zaschita-1994906414.html
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технологии, антон немкин (депутат), общество
Технологии, Антон Немкин (депутат), Общество
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

Депутат Госдумы Немкин рассказал, как вернуть деньги, переведенные мошенникам

© Depositphotos.com / Ivan KrukКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Кибербезопасность. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Денежные средства, украденные мошенниками, можно по закону вернуть, если банк отправителя допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в спецбазе ЦБ или не направил клиенту уведомление о совершении перевода, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Он напомнил, что с 2024 года в силу вступили новые правила, согласно которым банки обязаны возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства.
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"Но полностью полагаться на этот механизм не стоит. Так, если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента или если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк", — сказал Немкин.
По словам парламентария, перевод денег незнакомым людям всегда сопряжен с риском мошенничества, так как злоумышленники могут использовать различные уловки, чтобы выманить средства, включая просьбы о помощи, ложные обещания возврата денег или подделку документов.
«
"При этом сами злоумышленники постоянно развивают свои схемы, в то время как обязанность банков компенсировать причиненный ущерб ограничивается определенными условиями. Например, условия возврата не всегда могут быть применимы для жертв социальной инженерии, которые переводят деньги мошенникам добровольно – а таких случаев сегодня большинство", — добавил Немкин.
Депутат отметил, что если перевод осуществился, например, на анонимный или зарубежный счет, то отправляя средства, человек так или иначе практически теряет возможность их вернуть. Поэтому он призвал внимательно и с осторожностью относиться к любым нетипичным переводам.
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