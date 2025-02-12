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В Молдавии нашли упавший в поле беспилотник - РИА Новости, 12.02.2025
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14:31 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moldavija-1998858737.html
В Молдавии нашли упавший в поле беспилотник
В Молдавии нашли упавший в поле беспилотник - РИА Новости, 12.02.2025
В Молдавии нашли упавший в поле беспилотник
Жители села Салчия на юге Молдавии обнаружили в поле упавший беспилотник, он не содержит взрывчатки, сообщает Генеральный инспекторат полиции республики. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:31:00+03:00
2025-02-12T14:31:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Жители села Салчия на юге Молдавии обнаружили в поле упавший беспилотник, он не содержит взрывчатки, сообщает Генеральный инспекторат полиции республики. На территории Молдавии с начала российской военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. "В Тараклии, в окрестностях села Салчия, обнаружен БПЛА. После первоначального обследования было установлено, что в беспилотнике нет взрывчатки. Взрывотехники намерены провести детальное изучение объекта", – говорится в сообщении. Отмечается, что дрон был найден местными жителями, которые сообщили о находке в экстренные службы. В настоящее время на месте работают специалисты. Армия Молдавии 20 декабря получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997076551.html
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в мире, технологии, молдавия, украина, кишинев, майя санду, нато
В мире, Технологии, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, НАТО
В Молдавии нашли упавший в поле беспилотник

На юге Молдавии жители села Салчия обнаружили в поле упавший беспилотник

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Жители села Салчия на юге Молдавии обнаружили в поле упавший беспилотник, он не содержит взрывчатки, сообщает Генеральный инспекторат полиции республики.
На территории Молдавии с начала российской военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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"В Тараклии, в окрестностях села Салчия, обнаружен БПЛА. После первоначального обследования было установлено, что в беспилотнике нет взрывчатки. Взрывотехники намерены провести детальное изучение объекта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дрон был найден местными жителями, которые сообщили о находке в экстренные службы. В настоящее время на месте работают специалисты.
Армия Молдавии 20 декабря получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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