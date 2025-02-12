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Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО - РИА Новости, 12.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:12 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/mladentsy-1998878788.html
Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО
Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО - РИА Новости, 12.02.2025
Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО
С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:12:00+03:00
2025-02-12T15:12:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru.Неонатальный скрининг, проводимый среди новорожденных, направлен на выявление 36 различных патологий. Среди них – спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие. Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул важность раннего обнаружения возможных отклонений, поскольку это дает возможность своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений."С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – отметил глава ведомства.Для проведения исследования у ребенка берут кровь в первые дни жизни. В случае выявления каких-либо отклонений врачи незамедлительно информируют родителей о дальнейших шагах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО

© РИА Новости / Виталий ТимкивРебенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru.
Неонатальный скрининг, проводимый среди новорожденных, направлен на выявление 36 различных патологий. Среди них – спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие. Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул важность раннего обнаружения возможных отклонений, поскольку это дает возможность своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений.
"С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – отметил глава ведомства.
Для проведения исследования у ребенка берут кровь в первые дни жизни. В случае выявления каких-либо отклонений врачи незамедлительно информируют родителей о дальнейших шагах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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