https://ria.ru/20250212/mladentsy-1998878788.html

Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО

Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО - РИА Новости, 12.02.2025

Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО

С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:12:00+03:00

2025-02-12T15:12:00+03:00

2025-02-12T15:12:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5f65f61021f97af8d758134f6afbf69.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru.Неонатальный скрининг, проводимый среди новорожденных, направлен на выявление 36 различных патологий. Среди них – спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие. Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул важность раннего обнаружения возможных отклонений, поскольку это дает возможность своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений."С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – отметил глава ведомства.Для проведения исследования у ребенка берут кровь в первые дни жизни. В случае выявления каких-либо отклонений врачи незамедлительно информируют родителей о дальнейших шагах.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)