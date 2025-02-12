https://ria.ru/20250212/mladentsy-1998878788.html
Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО
Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО - РИА Новости, 12.02.2025
Около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на генетические болезни в МО
С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:12:00+03:00
2025-02-12T15:12:00+03:00
2025-02-12T15:12:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5f65f61021f97af8d758134f6afbf69.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru.Неонатальный скрининг, проводимый среди новорожденных, направлен на выявление 36 различных патологий. Среди них – спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие. Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул важность раннего обнаружения возможных отклонений, поскольку это дает возможность своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений."С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – отметил глава ведомства.Для проведения исследования у ребенка берут кровь в первые дни жизни. В случае выявления каких-либо отклонений врачи незамедлительно информируют родителей о дальнейших шагах.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46f74730e75a103f843e78644b7ee180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
С начала текущего года около 4,3 тысячи младенцев прошли проверку на наличие генетических заболеваний в Московской области, сообщил 360.ru
.
Неонатальный скрининг, проводимый среди новорожденных, направлен на выявление 36 различных патологий. Среди них – спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие. Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул важность раннего обнаружения возможных отклонений, поскольку это дает возможность своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений.
"С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – отметил глава ведомства.
Для проведения исследования у ребенка берут кровь в первые дни жизни. В случае выявления каких-либо отклонений врачи незамедлительно информируют родителей о дальнейших шагах.