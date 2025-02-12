https://ria.ru/20250212/meksika-1998754593.html

В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь

В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь - РИА Новости, 12.02.2025

В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь

Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:00:00+03:00

2025-02-12T05:00:00+03:00

2025-02-12T05:00:00+03:00

экономика

мексика

сша

северная америка

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПАНАМА, 12 фев - РИА Новости. Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции из соседней страны, если исключение для Мексики не будет достигнуто. "Мексиканская сталелитейная промышленность отвергает введение пошлин Соединенными Штатами и требует ответных мер в отношении стальной продукции, если исключение для Мексики не будет достигнуто", - говорится в сообщении в блоге объединения в Х. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил после этого, что страна считает их неоправданными и намерена провести консультации с администрацией Трампа. "Эта мера серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию", - сказано в сообщении Canacero. Баланс торговли сталью между двумя странами, как отметили металлурги, демонстрирует положительное сальдо в размере 2,3 миллиона тонн в пользу США по состоянию на конец 2024 года, поэтому нет никаких оснований для введения пошлин на мексиканскую сталь. "Высокий уровень производственной интеграции между обеими странами и региональные выгоды должны стать приоритетом перед лицом угрозы избыточных мощностей в Китае и Юго-Восточной Азии", - заявили мексиканские производители, выразив надежду на торжество экономической целесообразности. По данным Canacero, возможные тарифы США поставят под угрозу 75% мексиканского экспорта стали стоимостью 2,1 миллиарда долларов США, подвергая риску ключевые рабочие места и инвестиции в латиноамериканской стране.

https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996849147.html

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северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мексика, сша, северная америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады