В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь
Палата черной металлургии Мексики призвала ввести пошлины на сталь из США
Вид Мехико. Архивное фото
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ПАНАМА, 12 фев - РИА Новости. Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции из соседней страны, если исключение для Мексики не будет достигнуто.
"Мексиканская сталелитейная промышленность отвергает введение пошлин Соединенными Штатами и требует ответных мер в отношении стальной продукции, если исключение для Мексики не будет достигнуто", - говорится в сообщении в блоге объединения в Х.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил после этого, что страна считает их неоправданными и намерена провести консультации с администрацией Трампа.
"Эта мера серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию", - сказано в сообщении Canacero.
Баланс торговли сталью между двумя странами, как отметили металлурги, демонстрирует положительное сальдо в размере 2,3 миллиона тонн в пользу США по состоянию на конец 2024 года, поэтому нет никаких оснований для введения пошлин на мексиканскую сталь.
"Высокий уровень производственной интеграции между обеими странами и региональные выгоды должны стать приоритетом перед лицом угрозы избыточных мощностей в Китае и Юго-Восточной Азии", - заявили мексиканские производители, выразив надежду на торжество экономической целесообразности.
По данным Canacero, возможные тарифы США поставят под угрозу 75% мексиканского экспорта стали стоимостью 2,1 миллиарда долларов США, подвергая риску ключевые рабочие места и инвестиции в латиноамериканской стране.
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