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В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь - РИА Новости, 12.02.2025
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05:00 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/meksika-1998754593.html
В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь
В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь - РИА Новости, 12.02.2025
В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь
Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:00:00+03:00
2025-02-12T05:00:00+03:00
экономика
мексика
сша
северная америка
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПАНАМА, 12 фев - РИА Новости. Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции из соседней страны, если исключение для Мексики не будет достигнуто. "Мексиканская сталелитейная промышленность отвергает введение пошлин Соединенными Штатами и требует ответных мер в отношении стальной продукции, если исключение для Мексики не будет достигнуто", - говорится в сообщении в блоге объединения в Х. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил после этого, что страна считает их неоправданными и намерена провести консультации с администрацией Трампа. "Эта мера серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию", - сказано в сообщении Canacero. Баланс торговли сталью между двумя странами, как отметили металлурги, демонстрирует положительное сальдо в размере 2,3 миллиона тонн в пользу США по состоянию на конец 2024 года, поэтому нет никаких оснований для введения пошлин на мексиканскую сталь. "Высокий уровень производственной интеграции между обеими странами и региональные выгоды должны стать приоритетом перед лицом угрозы избыточных мощностей в Китае и Юго-Восточной Азии", - заявили мексиканские производители, выразив надежду на торжество экономической целесообразности. По данным Canacero, возможные тарифы США поставят под угрозу 75% мексиканского экспорта стали стоимостью 2,1 миллиарда долларов США, подвергая риску ключевые рабочие места и инвестиции в латиноамериканской стране.
https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html
https://ria.ru/20250202/tramp-1996849147.html
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экономика, мексика, сша, северная америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Мексика, США, Северная Америка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Мексике призвали ответить на решение США о пошлинах на сталь

Палата черной металлургии Мексики призвала ввести пошлины на сталь из США

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
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ПАНАМА, 12 фев - РИА Новости. Национальная палата черной металлургии Мексики Canacero осудила введение пошлин Соединенными Штатами и потребовала ответных мер в отношении стальной продукции из соседней страны, если исключение для Мексики не будет достигнуто.
"Мексиканская сталелитейная промышленность отвергает введение пошлин Соединенными Штатами и требует ответных мер в отношении стальной продукции, если исключение для Мексики не будет достигнуто", - говорится в сообщении в блоге объединения в Х.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Мексика приняла меры против США в ответ на введенные Трампом пошлины
2 февраля, 04:20
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил после этого, что страна считает их неоправданными и намерена провести консультации с администрацией Трампа.
"Эта мера серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию", - сказано в сообщении Canacero.
Баланс торговли сталью между двумя странами, как отметили металлурги, демонстрирует положительное сальдо в размере 2,3 миллиона тонн в пользу США по состоянию на конец 2024 года, поэтому нет никаких оснований для введения пошлин на мексиканскую сталь.
"Высокий уровень производственной интеграции между обеими странами и региональные выгоды должны стать приоритетом перед лицом угрозы избыточных мощностей в Китае и Юго-Восточной Азии", - заявили мексиканские производители, выразив надежду на торжество экономической целесообразности.
По данным Canacero, возможные тарифы США поставят под угрозу 75% мексиканского экспорта стали стоимостью 2,1 миллиарда долларов США, подвергая риску ключевые рабочие места и инвестиции в латиноамериканской стране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
2 февраля, 01:15
 
ЭкономикаМексикаСШАСеверная АмерикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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