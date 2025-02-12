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В МИД сообщили новой о попытке Киева атаковать ЗАЭС
В МИД сообщили новой о попытке Киева атаковать ЗАЭС - РИА Новости, 12.02.2025
В МИД сообщили новой о попытке Киева атаковать ЗАЭС
Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:48:00+03:00
2025-02-12T15:48:00+03:00
2025-02-12T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Утром 12 февраля ротация началась штатно, однако затем движение представителей Агентства было неожиданно заблокировано ВСУ. Российские военные несколько часов ожидали экспертов секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты Агентства так и не появились", - сообщила официальный представитель МИД России."При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров", - заявила Захарова.Она подчеркнула, что Киев своими действиями "в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность".
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В мире, Россия, Киев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Украина
В МИД сообщили новой о попытке Киева атаковать ЗАЭС
МИД: во время ротации экспертов МАГАТЭ Киев совершил попытку атаки на ЗАЭС