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Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД

Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2025

Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД

Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:48:00+03:00

2025-02-12T15:48:00+03:00

2025-02-12T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата Агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она подчеркнула, что Киев своими действиями "в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность".

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киев, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, украина, россия, в мире