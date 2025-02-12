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Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2025
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15:48 12.02.2025 (обновлено: 16:04 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/magate-1998888617.html
Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД
Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2025
Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД
Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:48:00+03:00
2025-02-12T16:04:00+03:00
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запорожская аэс
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата Агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она подчеркнула, что Киев своими действиями "в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность".
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киев, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, украина, россия, в мире
Киев, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Украина, Россия, В мире
Киев показал свою сущность, сорвав ротацию экспертов МАГАТЭ, заявили в МИД

МИД: Киев срывом ротации экспертов МАГАТЭ показал террористическую сущность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ранее перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата Агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она подчеркнула, что Киев своими действиями "в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
7 февраля, 12:28
 
КиевМария ЗахароваЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭУкраинаРоссияВ мире
 
 
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