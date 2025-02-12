https://ria.ru/20250212/lavrov-1998847409.html
Лавров выразил обеспокоенность ходом реализации соглашений ХАМАС и Израиля
Лавров выразил обеспокоенность ходом реализации соглашений ХАМАС и Израиля - РИА Новости, 12.02.2025
Лавров выразил обеспокоенность ходом реализации соглашений ХАМАС и Израиля
Россия обеспокоена тем, как идет реализация договоренностей между Израилем и ХАМАС, Москва стремится не допустить возобновления боевых действий в секторе Газа,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:42:00+03:00
2025-02-12T13:42:00+03:00
2025-02-12T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия обеспокоена тем, как идет реализация договоренностей между Израилем и ХАМАС, Москва стремится не допустить возобновления боевых действий в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы обеспокоены тем, как идет выполнение договоренностей между Израилем и ХАМАС", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой. Министр подчеркнул, что стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Кроме того, израильское руководство вместе с американскими представителями угрожают возобновить военную операцию. "Конечно, это будет очень печально. Мы стараемся в контактах с арабскими коллегами и представителями других стран в ООН этого не допустить", - отметил Лавров. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
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В мире, Израиль, Россия, Москва, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Лавров выразил обеспокоенность ходом реализации соглашений ХАМАС и Израиля
Лавров: РФ обеспокоена ходом реализации договоренностей между Израилем и ХАМАС