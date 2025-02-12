https://ria.ru/20250212/lavrov-1998846571.html

Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров

Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025

Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:39:00+03:00

2025-02-12T13:39:00+03:00

2025-02-12T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998485222.html

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россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, политика