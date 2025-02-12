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Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025
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13:39 12.02.2025 (обновлено: 13:44 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/lavrov-1998846571.html
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой.
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россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, политика
Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров

Лавров: информация о контактах Путина и Трампа будет представлена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Трамп репостнул статью с цитатами Путина про Европу
10 февраля, 18:54
 
РоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампПолитика
 
 
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