https://ria.ru/20250212/lavrov-1998846571.html
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:39:00+03:00
2025-02-12T13:39:00+03:00
2025-02-12T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом, информация об этом будет предоставлена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998485222.html
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россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, политика
Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, заявил Лавров
Лавров: информация о контактах Путина и Трампа будет представлена