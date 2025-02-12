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Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kurskaya-1998842897.html
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.02.2025
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:23:00+03:00
2025-02-12T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Меловой, Никольский, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Меловой, Никольский, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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