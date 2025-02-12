https://ria.ru/20250212/kurskaya-1998842897.html

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.02.2025

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:23:00+03:00

2025-02-12T13:23:00+03:00

2025-02-12T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Меловой, Никольский, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины