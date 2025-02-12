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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 13.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки свыше 390 боевиков ВСУ, два танка, в том числе один танк Leopard производства Германии,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-12T13:16:00+03:00
2025-02-12T13:16:00+03:00
2025-02-13T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки свыше 390 боевиков ВСУ, два танка, в том числе один танк Leopard производства Германии, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк Leopard производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станция РЭБ, мостоукладчик Biber немецкого производства, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении
Потери ВСУ на Курском направлении составили 390 человек, уничтожены два танка