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Песков ответил на вопрос о реакции Запада на зверства ВСУ в Курской области

Песков ответил на вопрос о реакции Запада на зверства ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025

Песков ответил на вопрос о реакции Запада на зверства ВСУ в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ продолжают доносить до своих коллег информацию о зверствах боевиков киевского режима. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:14:00+03:00

2025-02-12T13:14:00+03:00

2025-02-12T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ продолжают доносить до своих коллег информацию о зверствах боевиков киевского режима. "К сожалению, западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание вот этих вопиющих зверств боевиков киевского режима. Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию, даже по таким чудовищным зверствам. Но, безусловно, наши дипломаты продолжают свою работу по донесению информации до своих коллег и на площадках международных организаций, и в двустороннем плане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия привлекать внимание мирового сообщества к преступлениям киевского режима в селе Николаево-Дарьино Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.

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россия, курская область, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире