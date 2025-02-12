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В Красноярске отберут участников проекта "Профессионалитет для всех" - РИА Новости, 12.02.2025
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14:15 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/krasnoyarsk-1998852823.html
В Красноярске отберут участников проекта "Профессионалитет для всех"
В Красноярске отберут участников проекта "Профессионалитет для всех" - РИА Новости, 12.02.2025
В Красноярске отберут участников проекта "Профессионалитет для всех"
Конкурс среди студентов техникумов и колледжей по отбору участников краевого проекта "Профессионалитет для всех" стартовал в Красноярске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:15:00+03:00
2025-02-12T14:15:00+03:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Конкурс среди студентов техникумов и колледжей по отбору участников краевого проекта "Профессионалитет для всех" стартовал в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого министерства образования. По ее данным, проект был разработан по поручению губернатора края Михаила Котюкова и направлен на обеспечения региональной экономики квалифицированными специалистами рабочих профессий. "Объявлен конкурс по отбору участников краевого проекта "Профессионалитет для всех"... Конкурс продлится до 14 марта 2025 года. Участникам необходимо направить пакет документов в министерство образования Красноярского края. В заявке должна быть представлена комплексная программа развития кластера на базе техникума или колледжа совместно с конкретным работодателем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в составлении образовательных программ, оформлении учебных пространств и оборудовании мастерских активное участие принимают предприятия-партнеры, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования и давать базу для формирования практических навыков студентов. По условиям конкурса вложения со стороны предприятий-партнеров и края в создание образовательного кластера составят один к одному: сколько вложат предприятия – столько направит и регион на подготовку будущих кадров. "Партнеры проекта на выходе получат специалистов "под ключ", которые владеют всеми необходимыми практическими навыками для работы в конкретной компании, а студенты – гарантированное трудоустройство ещё на этапе обучения", - сказано в релизе. О готовности принять участие в краевом конкурсе заявляли представители нескольких крупных предприятий в области машиностроения, энергетики, нефтепереработки, транспорта и беспилотных авиационных систем. Победители станут известны в конце марта 2025 года. Реализация новых образовательных программ начнется с сентября 2025 года. Красноярский край с 2023 года является активным участником федерального проекта "Профессионалитет". С 2025 года проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Благодаря проекту в регионе создано три учебно-производственных кластера – сельскохозяйственный, топливно-энергетический и металлургический кластеры. До конца 2025 года будут открыты еще три – в сфере транспортной логистики, топливно-энергетической и железнодорожной отрасли. В 2025 году планируется подать заявки на создание ещё пяти кластеров совместно с компаниями "Роснефть", "Росатом" и "Норникель".
https://ria.ru/20250211/krasnoyarsk-1998595697.html
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красноярский край, красноярск, михаил котюков
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков

В Красноярске отберут участников проекта "Профессионалитет для всех"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Конкурс среди студентов техникумов и колледжей по отбору участников краевого проекта "Профессионалитет для всех" стартовал в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого министерства образования.
По ее данным, проект был разработан по поручению губернатора края Михаила Котюкова и направлен на обеспечения региональной экономики квалифицированными специалистами рабочих профессий.
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"Объявлен конкурс по отбору участников краевого проекта "Профессионалитет для всех"... Конкурс продлится до 14 марта 2025 года. Участникам необходимо направить пакет документов в министерство образования Красноярского края. В заявке должна быть представлена комплексная программа развития кластера на базе техникума или колледжа совместно с конкретным работодателем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составлении образовательных программ, оформлении учебных пространств и оборудовании мастерских активное участие принимают предприятия-партнеры, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования и давать базу для формирования практических навыков студентов.
По условиям конкурса вложения со стороны предприятий-партнеров и края в создание образовательного кластера составят один к одному: сколько вложат предприятия – столько направит и регион на подготовку будущих кадров.
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"Партнеры проекта на выходе получат специалистов "под ключ", которые владеют всеми необходимыми практическими навыками для работы в конкретной компании, а студенты – гарантированное трудоустройство ещё на этапе обучения", - сказано в релизе.
О готовности принять участие в краевом конкурсе заявляли представители нескольких крупных предприятий в области машиностроения, энергетики, нефтепереработки, транспорта и беспилотных авиационных систем.
Победители станут известны в конце марта 2025 года. Реализация новых образовательных программ начнется с сентября 2025 года.
Красноярский край с 2023 года является активным участником федерального проекта "Профессионалитет". С 2025 года проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Благодаря проекту в регионе создано три учебно-производственных кластера – сельскохозяйственный, топливно-энергетический и металлургический кластеры. До конца 2025 года будут открыты еще три – в сфере транспортной логистики, топливно-энергетической и железнодорожной отрасли. В 2025 году планируется подать заявки на создание ещё пяти кластеров совместно с компаниями "Роснефть", "Росатом" и "Норникель".
 
Красноярский крайКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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