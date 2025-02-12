https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html

В стоматологии в Красноярске врача обвинили в смерти семилетнего ребенка

В стоматологии в Красноярске врача обвинили в смерти семилетнего ребенка - РИА Новости, 12.02.2025

В стоматологии в Красноярске врача обвинили в смерти семилетнего ребенка

Красноярские следователи обвинили анестезиолога-реаниматолога из частного медицинского центра в халатности, приведшей к гибели семилетнего ребенка во время... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:58:00+03:00

2025-02-12T10:58:00+03:00

2025-02-12T14:45:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Красноярские следователи обвинили анестезиолога-реаниматолога из частного медицинского центра в халатности, приведшей к гибели семилетнего ребенка во время лечения зубов, сообщил региональный главк СК России. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от острой дыхательной недостаточности, вызванной спазмом при проведении анестезии на фоне недиагностированной патологии трахеи", — говорится в релизе.Трагедия произошла 12 июня 2024 года. Родители с ребенком приехали из Большемуртинского района к детскому стоматологу в Красноярск. Лечение зубов планировалось под седацией. После введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация, а во время реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось. Прибывшая на место скорая констатировала смерть ребенка. По данным следствия, мама ребенка предоставила в клинику результаты всех его анализов, в том числе сведения о том, что сыну делали трахеостомию и что у него есть физиологические патологии. После осмотра маленького пациента анестезиолог-реаниматолог решил применить внутривенную анестезию с масочным наркозом. В краевой прокуратуре уточнили, что обвиняемый не провел дополнительное обследование с помощью аппаратов УЗИ и КТ и не выявил у ребенка противопоказания к анестезии в виде стеноза гортани. Кроме того, он не сформулировал основной и резервный планы действий, не подготовил необходимое оборудование и не привлек дополнительных специалистов.Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, добавили в СК России.

https://ria.ru/20240719/lekarstva-1960627378.html

https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977947027.html

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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)