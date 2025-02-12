https://ria.ru/20250212/kitaj-1998814353.html
В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ
В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 12.02.2025
В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ
Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:56:00+03:00
2025-02-12T11:56:00+03:00
2025-02-12T11:56:00+03:00
в мире
технологии
китай
сша
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147916/40/1479164003_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f6906e1149525586ef0fac9c04c399e.jpg
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических границ и политизации вопросов научно-технического сотрудничества, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее, выступая на одной из сессий саммита по ИИ в Париже, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что считает чрезмерное регулирование угрозой для существования сферы искусственного интеллекта, и отметил, что США не примут попыток иностранных государств ужесточить регулирование в отношении американских разработчиков ИИ. Го Цзякунь отметил, что Китай активно поддерживает и "всеми силами продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта, придает большое значение безопасности искусственного интеллекта, а также поддерживает и поощряет независимые инновации предприятий". "Мы активно продвигаем инклюзивное развитие искусственного интеллекта, помогаем развивающимся странам укреплять их потенциал, выступаем за технологии искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и содействуем доступности услуг (с использованием – ред.) искусственного интеллекта", - добавил дипломат. В то же время, подчеркнул он, Китай "выступает против проведения идеологических границ, обобщения концепции национальной безопасности, политизации торгово-экономических и научно-технических вопросов".
https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147916/40/1479164003_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f6d1bcbac4efc9884f4e31ed0c7da471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, сша, пекин
В мире, Технологии, Китай, США, Пекин
В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ
Го Цзякунь: Пекин выступает против идеологических границ в сфере развития ИИ
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических границ и политизации вопросов научно-технического сотрудничества, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее, выступая на одной из сессий саммита по ИИ в Париже
, вице-президент США
Джей-Ди Вэнс заявил, что считает чрезмерное регулирование угрозой для существования сферы искусственного интеллекта, и отметил, что США не примут попыток иностранных государств ужесточить регулирование в отношении американских разработчиков ИИ.
Го Цзякунь отметил, что Китай
активно поддерживает и "всеми силами продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта, придает большое значение безопасности искусственного интеллекта, а также поддерживает и поощряет независимые инновации предприятий".
"Мы активно продвигаем инклюзивное развитие искусственного интеллекта, помогаем развивающимся странам укреплять их потенциал, выступаем за технологии искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и содействуем доступности услуг (с использованием – ред.) искусственного интеллекта", - добавил дипломат.
В то же время, подчеркнул он, Китай "выступает против проведения идеологических границ, обобщения концепции национальной безопасности, политизации торгово-экономических и научно-технических вопросов".