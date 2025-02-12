https://ria.ru/20250212/kitaj-1998814353.html

В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ

В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 12.02.2025

В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ

Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:56:00+03:00

2025-02-12T11:56:00+03:00

2025-02-12T11:56:00+03:00

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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических границ и политизации вопросов научно-технического сотрудничества, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее, выступая на одной из сессий саммита по ИИ в Париже, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что считает чрезмерное регулирование угрозой для существования сферы искусственного интеллекта, и отметил, что США не примут попыток иностранных государств ужесточить регулирование в отношении американских разработчиков ИИ. Го Цзякунь отметил, что Китай активно поддерживает и "всеми силами продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта, придает большое значение безопасности искусственного интеллекта, а также поддерживает и поощряет независимые инновации предприятий". "Мы активно продвигаем инклюзивное развитие искусственного интеллекта, помогаем развивающимся странам укреплять их потенциал, выступаем за технологии искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и содействуем доступности услуг (с использованием – ред.) искусственного интеллекта", - добавил дипломат. В то же время, подчеркнул он, Китай "выступает против проведения идеологических границ, обобщения концепции национальной безопасности, политизации торгово-экономических и научно-технических вопросов".

https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html

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в мире, технологии, китай, сша, пекин