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Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом - РИА Новости, 12.02.2025
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12:00 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kiev-1998815827.html
Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом
Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом - РИА Новости, 12.02.2025
Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал блефом идею киевских властей превратить Украину в газовый хаб для... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:00:00+03:00
2025-02-12T12:00:00+03:00
михаил шеремет
андрей сибига
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал блефом идею киевских властей превратить Украину в газовый хаб для сжиженного природного газа из США. Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США и готова помочь европейцам разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах, играя роль гаранта энергетической безопасности в Европе. "Режим Зеленского блефует, предлагая Западу превратить Украину в перевалочный газовый хаб. И этот блеф связан не столько с ценой и объемами закачки газа и даже не с безопасностью вперемешку со сложной логистикой, а прежде всего с желанием снова наживаться, хитро управляя, как это было с Россией, энергетическим вентилем, шантажируя заинтересантов, постоянно подворовывая у них голубое топливо", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, отчаявшийся Зеленский пытается стать новым "газовым королем", обворовывая попутно европейцев. "Есть твердая уверенность, что в случае с прижимистыми и расчетливыми европейцами его цирковой номер не пройдет", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html
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михаил шеремет, андрей сибига, в мире
Михаил Шеремет, Андрей Сибига, В мире
Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом

Депутат Шеремет назвал идею Зеленского превратить Украину в газовый хаб блефом

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал блефом идею киевских властей превратить Украину в газовый хаб для сжиженного природного газа из США.
Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США и готова помочь европейцам разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах, играя роль гаранта энергетической безопасности в Европе.
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Вчера, 11:29
"Режим Зеленского блефует, предлагая Западу превратить Украину в перевалочный газовый хаб. И этот блеф связан не столько с ценой и объемами закачки газа и даже не с безопасностью вперемешку со сложной логистикой, а прежде всего с желанием снова наживаться, хитро управляя, как это было с Россией, энергетическим вентилем, шантажируя заинтересантов, постоянно подворовывая у них голубое топливо", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, отчаявшийся Зеленский пытается стать новым "газовым королем", обворовывая попутно европейцев.
"Есть твердая уверенность, что в случае с прижимистыми и расчетливыми европейцами его цирковой номер не пройдет", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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