https://ria.ru/20250212/kiev-1998815827.html

Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом

Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом - РИА Новости, 12.02.2025

Депутат Госдумы назвал идею Киева стать газовым хабом блефом

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал блефом идею киевских властей превратить Украину в газовый хаб для... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:00:00+03:00

2025-02-12T12:00:00+03:00

2025-02-12T12:00:00+03:00

михаил шеремет

андрей сибига

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал блефом идею киевских властей превратить Украину в газовый хаб для сжиженного природного газа из США. Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США и готова помочь европейцам разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах, играя роль гаранта энергетической безопасности в Европе. "Режим Зеленского блефует, предлагая Западу превратить Украину в перевалочный газовый хаб. И этот блеф связан не столько с ценой и объемами закачки газа и даже не с безопасностью вперемешку со сложной логистикой, а прежде всего с желанием снова наживаться, хитро управляя, как это было с Россией, энергетическим вентилем, шантажируя заинтересантов, постоянно подворовывая у них голубое топливо", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, отчаявшийся Зеленский пытается стать новым "газовым королем", обворовывая попутно европейцев. "Есть твердая уверенность, что в случае с прижимистыми и расчетливыми европейцами его цирковой номер не пройдет", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

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михаил шеремет, андрей сибига, в мире