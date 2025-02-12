https://ria.ru/20250212/kazahstan-1998810715.html

В Казахстане призвали принять закон об иноагентах

В Казахстане призвали принять закон об иноагентах - РИА Новости, 12.02.2025

В Казахстане призвали принять закон об иноагентах

Казахстану необходимо разработать национальное законодательство для защиты от иностранного вмешательства во внутренние дела страны через принятие закона об... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:45:00+03:00

2025-02-12T11:45:00+03:00

2025-02-12T11:45:00+03:00

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АЛМА-АТА, 12 фев - РИА Новости. Казахстану необходимо разработать национальное законодательство для защиты от иностранного вмешательства во внутренние дела страны через принятие закона об иностранных агентах, заявила депутат фракции "Народной партии Казахстана" (НПК) Ирина Смирнова на пленарном заседании нижней палаты парламента. "Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в "серой" зоне, и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности. В мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие закона об иностранных агентах… Уверены, что Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник. При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества", - изложила Смирнова депутатский запрос от фракции НПК, направленный премьер-министру республики Олжасу Бектенову. По словам депутата, сейчас в Казахстане около 200 неправительственных организаций (НПО) получают иностранное финансирование, при этом 70% средств поступают из США. Гранты предоставляют 165 доноров, включая международные организации и иностранные госструктуры. Основная поддержка направлена на проекты в сфере СМИ, свободы слова, защиты прав целевых групп, развития демократии, гражданского общества и повышения толерантности. "Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожней, дабы не нарваться на деструктивную, мягкую - в кавычках силу. Эта проблема есть вызов для нашего общества. Вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов в нашей стране, пользы или вреда, требует внятного ответа", - сказала Смирнова. Также она обратила внимание на деятельность в Казахстане Агентства США по международному развитию (USAID). "Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие общество и растлевающие нашу молодежь", - указала парламентарий. Во вторник на казахстанском портале для подачи онлайн-петиций E-Petition.kz появился документ с требованием закрыть представительство USAID в республике, а также запретить ЛГБТ*-организации (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и их финансирование.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html

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в мире, казахстан, сша, россия, ирина смирнова, олжас бектенов, агентство по международному развитию сша