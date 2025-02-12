https://ria.ru/20250212/kamchatka-1998779898.html

На Камчатке дети отравились в школьной столовой

На Камчатке дети отравились в школьной столовой - РИА Новости, 12.02.2025

На Камчатке дети отравились в школьной столовой

Следователи СК России по Камчатскому краю проводят проверку по факту отравления детей в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:42:00+03:00

2025-02-12T09:42:00+03:00

2025-02-12T09:42:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю проводят проверку по факту отравления детей в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка обстоятельств отравления детей в столовой школы Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, 12 февраля учащиеся на завтрак ели котлеты, после чего несколько ребят почувствовали боли в животе", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. В прокуратуре Камчатки уточнили, что инцидент произошел в средней школе №7. Госпитализация школьников не потребовалась, лечение им оказывается в домашних условиях.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998773028.html

https://ria.ru/20241115/chuvashija-1983887480.html

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)