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На Камчатке дети отравились в школьной столовой - РИА Новости, 12.02.2025
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09:42 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kamchatka-1998779898.html
На Камчатке дети отравились в школьной столовой
На Камчатке дети отравились в школьной столовой - РИА Новости, 12.02.2025
На Камчатке дети отравились в школьной столовой
Следователи СК России по Камчатскому краю проводят проверку по факту отравления детей в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:42:00+03:00
2025-02-12T09:42:00+03:00
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю проводят проверку по факту отравления детей в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка обстоятельств отравления детей в столовой школы Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, 12 февраля учащиеся на завтрак ели котлеты, после чего несколько ребят почувствовали боли в животе", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. В прокуратуре Камчатки уточнили, что инцидент произошел в средней школе №7. Госпитализация школьников не потребовалась, лечение им оказывается в домашних условиях.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998773028.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке дети отравились в школьной столовой

СК начал проверку после отравления детей в школьной столовой на Камчатке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю проводят проверку по факту отравления детей в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба ведомства.
"Организована процессуальная проверка обстоятельств отравления детей в столовой школы Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, 12 февраля учащиеся на завтрак ели котлеты, после чего несколько ребят почувствовали боли в животе", - говорится в сообщении.
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По результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.
В прокуратуре Камчатки уточнили, что инцидент произошел в средней школе №7. Госпитализация школьников не потребовалась, лечение им оказывается в домашних условиях.
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