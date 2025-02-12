https://ria.ru/20250212/japonija-1998754248.html

Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий

Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 12.02.2025

Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий

Правительство Японии обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с запросом об освобождении Токио от новых пошлин в 25% на сталь и алюминий,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:49:00+03:00

2025-02-12T04:49:00+03:00

2025-02-12T04:49:00+03:00

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дональд трамп

есимаса хаяси

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Правительство Японии обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с запросом об освобождении Токио от новых пошлин в 25% на сталь и алюминий, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси. "Мы осведомлены об объявленном распоряжении президента США. Мы уже направили запрос об исключении Японии из данных мер. Мы намерены детально изучить содержание введенных мер и их возможное влияние на Японию, а также предпринять необходимые шаги", - сказал Хаяси. По словам генсека японского правительства, запрос был направлен в среду по японскому времени через посольство Японии в США. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. По данным японских СМИ, доля японской стали в импорте США составляет около 4%.

https://ria.ru/20250212/es-1998744391.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998321032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, токио, дональд трамп, есимаса хаяси, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады