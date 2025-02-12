https://ria.ru/20250212/japonija-1998754248.html
Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий
Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 12.02.2025
Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий
Правительство Японии обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с запросом об освобождении Токио от новых пошлин в 25% на сталь и алюминий,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:49:00+03:00
2025-02-12T04:49:00+03:00
2025-02-12T04:49:00+03:00
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есимаса хаяси
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Правительство Японии обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с запросом об освобождении Токио от новых пошлин в 25% на сталь и алюминий, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси. "Мы осведомлены об объявленном распоряжении президента США. Мы уже направили запрос об исключении Японии из данных мер. Мы намерены детально изучить содержание введенных мер и их возможное влияние на Японию, а также предпринять необходимые шаги", - сказал Хаяси. По словам генсека японского правительства, запрос был направлен в среду по японскому времени через посольство Японии в США. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. По данным японских СМИ, доля японской стали в импорте США составляет около 4%.
https://ria.ru/20250212/es-1998744391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, токио, дональд трамп, есимаса хаяси, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Япония, Токио, Дональд Трамп, Есимаса Хаяси, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Япония попросила США освободить страну от пошлин на сталь и алюминий
Правительство Японии попросило Трампа освободить страну от новых пошлин на сталь