https://ria.ru/20250212/jandeks-1998914077.html
В "Яндексе" откроют стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов
В "Яндексе" откроют стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов - РИА Новости, 12.02.2025
В "Яндексе" откроют стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов
"Яндекс" впервые откроет стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов - им доступны программы в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:25:00+03:00
2025-02-12T17:25:00+03:00
2025-02-12T17:25:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Яндекс" впервые откроет стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов - им доступны программы в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции, говорится в релизе компании. "Яндекс" запускает обновленную программу стажировок. В 2025 году стать стажерами смогут не только "технари" - появилось направление бизнес-стажировок, которое охватывает гуманитарные и экономические специальности", - сказано в сообщении. "Основные направления стажировки остаются прежними: фронтенд-, бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка. На них приходится около 80% стажерских вакансий. Студенты нетехнических специальностей смогут развиваться в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции", - отмечает компания. Первые участники бизнес-стажировок пройдут отбор в мае, к концу года число стажеров экономических и гуманитарных специальностей вырастет до 500 человек. Всего за год компания планирует нанять 2800 стажеров — на 20% больше, чем в 2024 году. Стажировки доступны в офисах "Яндекса" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Минске, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ташкенте и других городах, а также дистанционно — в зависимости от выбранного направления. Стажеры "Яндекса" работают во всех сервисах компании и решают реальные задачи - от разработки ИИ-технологий до развития промышленных роботов и автономного транспорта, компания платит им зарплату. Менторы помогают им влиться в команду и пройти стажировку, длительность которой составляет от трех до шести месяцев. В "Яндексе" уточнили, что в 2024 году 54% стажеров перешли в штат и продолжили работу в компании. За все время работы программы компания наняла в штат более 10,5 тысячи стажеров, 40% из них продолжают работать в "Яндексе". "Сейчас почти треть наших разработчиков - это бывшие стажеры. Мы общаемся с молодыми специалистами, хорошо понимаем их запросы и постоянно адаптируем программу стажировок. На бизнес-стажировки есть большой спрос - как среди студентов, так и внутри компании, поэтому мы запускаем направление, которое охватит гуманитарные и экономические специальности", - приводится в релизе комментарий руководителя направления по работе с молодежью в "Яндексе" Марины Максимовой.
https://ria.ru/20240819/market-1967082996.html
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технологии, москва, санкт-петербург, екатеринбург, яндекс
Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Яндекс
В "Яндексе" откроют стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов
Яндекс впервые откроет стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Яндекс" впервые откроет стажировки для студентов-гуманитариев и экономистов - им доступны программы в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции, говорится в релизе компании.
"Яндекс
" запускает обновленную программу стажировок. В 2025 году стать стажерами смогут не только "технари" - появилось направление бизнес-стажировок, которое охватывает гуманитарные и экономические специальности", - сказано в сообщении.
"Основные направления стажировки остаются прежними: фронтенд-, бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка. На них приходится около 80% стажерских вакансий. Студенты нетехнических специальностей смогут развиваться в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции", - отмечает компания.
Первые участники бизнес-стажировок пройдут отбор в мае, к концу года число стажеров экономических и гуманитарных специальностей вырастет до 500 человек. Всего за год компания планирует нанять 2800 стажеров — на 20% больше, чем в 2024 году. Стажировки доступны в офисах "Яндекса" в Москве
, Санкт-Петербурге
, Екатеринбурге
, Ростове-на-Дону
, Минске
, Воронеже
, Казани
, Нижнем Новгороде
, Новосибирске
, Ташкенте
и других городах, а также дистанционно — в зависимости от выбранного направления.
Стажеры "Яндекса" работают во всех сервисах компании и решают реальные задачи - от разработки ИИ-технологий до развития промышленных роботов и автономного транспорта, компания платит им зарплату. Менторы помогают им влиться в команду и пройти стажировку, длительность которой составляет от трех до шести месяцев. В "Яндексе" уточнили, что в 2024 году 54% стажеров перешли в штат и продолжили работу в компании. За все время работы программы компания наняла в штат более 10,5 тысячи стажеров, 40% из них продолжают работать в "Яндексе".
"Сейчас почти треть наших разработчиков - это бывшие стажеры. Мы общаемся с молодыми специалистами, хорошо понимаем их запросы и постоянно адаптируем программу стажировок. На бизнес-стажировки есть большой спрос - как среди студентов, так и внутри компании, поэтому мы запускаем направление, которое охватит гуманитарные и экономические специальности", - приводится в релизе комментарий руководителя направления по работе с молодежью в "Яндексе" Марины Максимовой.