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Главу района, задержанного по делу основателя iSpring, освободили - РИА Новости, 12.02.2025
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18:00 12.02.2025 (обновлено: 18:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ispring-1998922337.html
Главу района, задержанного по делу основателя iSpring, освободили
Главу района, задержанного по делу основателя iSpring, освободили - РИА Новости, 12.02.2025
Главу района, задержанного по делу основателя iSpring, освободили
Глава администрации Оршанского района в Марий Эл Александр Плотников, задержанный по делу о мошенничестве с земельными участками, по которому подозреваемым... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:00:00+03:00
2025-02-12T18:33:00+03:00
происшествия
россия
республика марий эл
йошкар-ола
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Глава администрации Оршанского района в Марий Эл Александр Плотников, задержанный по делу о мошенничестве с земельными участками, по которому подозреваемым также проходит основатель IT-компании iSpring Юрий Усков, освобожден в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Марий Эл.Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Оршанского муниципального района, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассмотрено в среду Йошкар-Олинским городским судом Марий Эл."Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя, обвиняемый освобожден из-зала суда", - говорится в сообщении.В релизе не называется имя главы района, но как сообщили агентству в правоохранительных органах, речь идет об Александре Плотникове, который был задержан вместе с его первым заместителем Иваном Михеевым в понедельник.Ранее сообщалось, что следственными органами СК России по Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошенничества с муниципальными земельными участками. В его совершении подозреваются предприниматель и глава муниципального образования.Заседание суда, где избирают меру пресечения Юрию Ускову, еще продолжается. Ранее брат Юрия Ускова - Владимир - сообщил РИА Новости, что обвинение ходатайствовало о домашнем аресте его брату, задержанному в понедельник после проведенных в компании iSpring обысков.Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова.Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20250212/uskov-1998862422.html
https://ria.ru/20250212/uskov-1998843588.html
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происшествия, россия, республика марий эл, йошкар-ола
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола
Главу района, задержанного по делу основателя iSpring, освободили

Главу района в Марий Эл, задержанного по делу предпринимателя Ускова, освободили

© Фото : Администрация Оршанского муниципального района/ВКонтактеГлава администрации Оршанского района в Марий Эл Александр Плотников
Глава администрации Оршанского района в Марий Эл Александр Плотников - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Администрация Оршанского муниципального района/ВКонтакте
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Глава администрации Оршанского района в Марий Эл Александр Плотников, задержанный по делу о мошенничестве с земельными участками, по которому подозреваемым также проходит основатель IT-компании iSpring Юрий Усков, освобожден в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Марий Эл.
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Оршанского муниципального района, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассмотрено в среду Йошкар-Олинским городским судом Марий Эл.
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Основателю iSpring попросят назначить меру пресечения с возможностью работы
Вчера, 14:36
"Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя, обвиняемый освобожден из-зала суда", - говорится в сообщении.
В релизе не называется имя главы района, но как сообщили агентству в правоохранительных органах, речь идет об Александре Плотникове, который был задержан вместе с его первым заместителем Иваном Михеевым в понедельник.
Ранее сообщалось, что следственными органами СК России по Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошенничества с муниципальными земельными участками. В его совершении подозреваются предприниматель и глава муниципального образования.
Заседание суда, где избирают меру пресечения Юрию Ускову, еще продолжается. Ранее брат Юрия Ускова - Владимир - сообщил РИА Новости, что обвинение ходатайствовало о домашнем аресте его брату, задержанному в понедельник после проведенных в компании iSpring обысков.
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Появились подробности по делу о мошенничестве основателя iSpring
Вчера, 13:26
Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова.
Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.
В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова
11 февраля, 18:34
 
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