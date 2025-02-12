https://ria.ru/20250212/ipoteka-1998920759.html

Более чем в 2 раза увеличат выплату на ипотеку для смоленских многодетных

Более чем в 2 раза увеличат выплату на ипотеку для смоленских многодетных - РИА Новости, 12.02.2025

Более чем в 2 раза увеличат выплату на ипотеку для смоленских многодетных

В Смоленской области для многодетных семей планируют более чем в два раза увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных семей – с 450 тысяч рублей до 1 РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:57:00+03:00

2025-02-12T17:57:00+03:00

2025-02-12T17:57:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Смоленской области для многодетных семей планируют более чем в два раза увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных семей – с 450 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. "С 2025 года по поручению президента Владимира Владимировича Путина начинается реализация нацпроекта "Семья". Появляются новые меры поддержки, в том числе и в нашем регионе, нацеленные на заботу о молодых и о многодетных семьях, на повышение рождаемости, на создание условий для совместного отдыха родителей и детей, а также для поддержки нашего старшего поколения. Планы работы в рамках новой масштабной государственной инициативы обсудили на очередном заседании правительства области", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что сейчас в области проживает 86,8 тысячи семей с детьми, 8,6 тысячи из которых – многодетные. Для них в регионе действуют 43 меры поддержки. В общей сложности по итогам прошлого года их получателями стали более 26 тысяч семей. "В ближайшее время введем новые меры поддержки. Более чем в 2 раза – с 450 тысяч до 1 миллиона рублей увеличим выплату на погашение ипотеки. Ее смогут получить семьи, в которых после 1 января 2025 родился третий или последующий ребенок. Мера начнет действовать с 1 апреля", - подчеркнул глава региона. По его словам, в правительстве Смоленской области идет работа над созданием пунктов помощи, где молодые и студенческие семьи, родители, воспитывающие сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, смогут получить вещи, необходимые для ухода за ребенком. Глава региона выразил уверенность, что такие точки будут востребованы – пользоваться их услугами уже планируют более 1,7 тысячи семей. "В ходе заседания дал поручение главам муниципальных округов активно включиться в эту работу – индивидуально отрабатывать запросы многодетных семей, координировать на вверенной территории реализацию мер по стимулированию рождаемости и нового нацпроекта. Это очень важно, так как без слома демографических тенденций у региона не будет ни кадров, ни развития, ни, в конце концов, будущего", - заключил Анохин.

https://ria.ru/20250211/anokhin-1998724440.html

https://ria.ru/20250210/rets-1998447765.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин