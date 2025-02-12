Артамонов: любой школьник может получить паспорт в торжественной обстановке
Губернатор: липецкие школьники могут получить паспорт в торжественной обстановке
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Получить первый паспорт в торжественной обстановке из рук руководителей региона может любой липецкий школьник, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что такая практика действует в МФЦ Липецкой области с марта 2023 года. Паспорта в торжественной обстановке вручают всем желающим школьникам региона ежемесячно.
В среду в торжестве по случаю получения первого паспорта участвовали 30 подростков. Церемония состоялась в Центр молодежной карьеры. Вместе с удостоверениями личности ребята получили издание Конституции России, сувениры и буклет с информацией о возможностях "Пушкинской карты". Кроме этого, школьникам рассказали о Центре молодежной карьеры, где они могут определить направление своей будущей профессии.
"Получение паспорта – важный день для каждого гражданина нашей страны. День, который запомнится на всю жизнь. Липецкие школьники могут получить свой первый паспорт в Центре молодежной карьеры и сразу узнать о возможностях – куда пойти учиться после школы, какую выбрать профессию. Это первый в России центр, где специализируются на профориентации и трудоустройстве молодежи <…>", - пояснил губернатор Артамонов.
Он также подчеркнул, что получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой ребенок в Липецкой области, для этого достаточно обратиться в МФЦ. Паспорт ребятам вручают заместители губернатора, руководители исполнительных органов власти, директор УМФЦ региона и представитель УМВД России по Липецкой области. В муниципалитетах – главы администраций, их заместители.