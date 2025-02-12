https://ria.ru/20250212/gubernator-1998918954.html

Артамонов: любой школьник может получить паспорт в торжественной обстановке

Артамонов: любой школьник может получить паспорт в торжественной обстановке - РИА Новости, 12.02.2025

Артамонов: любой школьник может получить паспорт в торжественной обстановке

Получить первый паспорт в торжественной обстановке из рук руководителей региона может любой липецкий школьник, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:45:00+03:00

2025-02-12T17:45:00+03:00

2025-02-12T17:45:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Получить первый паспорт в торжественной обстановке из рук руководителей региона может любой липецкий школьник, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что такая практика действует в МФЦ Липецкой области с марта 2023 года. Паспорта в торжественной обстановке вручают всем желающим школьникам региона ежемесячно. В среду в торжестве по случаю получения первого паспорта участвовали 30 подростков. Церемония состоялась в Центр молодежной карьеры. Вместе с удостоверениями личности ребята получили издание Конституции России, сувениры и буклет с информацией о возможностях "Пушкинской карты". Кроме этого, школьникам рассказали о Центре молодежной карьеры, где они могут определить направление своей будущей профессии. "Получение паспорта – важный день для каждого гражданина нашей страны. День, который запомнится на всю жизнь. Липецкие школьники могут получить свой первый паспорт в Центре молодежной карьеры и сразу узнать о возможностях – куда пойти учиться после школы, какую выбрать профессию. Это первый в России центр, где специализируются на профориентации и трудоустройстве молодежи <…>", - пояснил губернатор Артамонов. Он также подчеркнул, что получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой ребенок в Липецкой области, для этого достаточно обратиться в МФЦ. Паспорт ребятам вручают заместители губернатора, руководители исполнительных органов власти, директор УМФЦ региона и представитель УМВД России по Липецкой области. В муниципалитетах – главы администраций, их заместители.

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липецкая область, россия, игорь артамонов