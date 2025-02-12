https://ria.ru/20250212/gubernator-1998795706.html

Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых"

Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых" - РИА Новости, 12.02.2025

Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:56:00+03:00

2025-02-12T10:56:00+03:00

2025-02-12T10:56:00+03:00

архангельская область

архангельск

ленинград

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской области в федеральном совете "Первых" Ксении Носницыной в рамках проекта "День с главой", сообщила пресс-служба правительства региона. Семнадцатилетняя Ксения Носницына приехала в Архангельск из Холмогор и сопровождала губернатора на протяжении всего рабочего дня, участвуя в мероприятиях и рабочих встречах главы региона. Вместе с ним она поздравила жительницу блокадного Ленинграда Валентину Галгай с 88-летием, поучаствовала в открытии нового спортивного зала архангельской школы №10, посетила новый Дом культуры в поселке Талаги, готовящийся к открытию, а также побывала на встрече с участниками образовательной программы РАНХиГС и на оргкомитете по проведению третьего форума "Арктика – Регионы". Подводя итог совместного рабочего дня с губернатором, Ксения призналась, что он выдался насыщенным и интересным, но проходил в очень высоком темпе. "Мне понравилось побывать на открытии спортзала и Дома культуры – оба здания очень красивые. Интересно было посетить совещания, прочувствовать на себе эту атмосферу, хоть мне и было трудно до конца понять суть некоторых тем, которые обсуждали", – поделилась Носницына, слова которой приводит пресс-служба. Еще Ксения призналась, что хотела бы побывать на одном из алмазных месторождений, расположенных в Архангельской области. Глава региона в ответ на это поручил организовать поездку для Ксении и представителей "Движения первых". Девушка также предложила главе региона продолжить инициативу "День с главой" и продолжить встречаться с представителями "Движения первых". Цыбульский в свою очередь предложил провести такую встречу летом в рамках форума "Арктика – Регионы". Как представитель регионального совета "Первых" Архангельской области в федеральном совете "Первых" Ксения также поинтересовалась, чем, по мнению губернатора, Архангельская область отличается от других регионов России, и как лучше продвигать ее на федеральном уровне. "Архангельская область – регион с очень богатой историей, через который наша страна выстраивала торгово-экономические отношения с Европой. Область также связана с открытием Сибири и Дальнего Востока – из Сольвычегодска купцы Строгановы отправили экспедицию Ермака, открывшего очень много земель для российской империи", – отметил Цыбульский, подчеркнув, что здесь живут интересные люди, которые могут многому научить молодежь. Осенью прошлого года во время встречи Цыбульского с участниками регионального отделения "Движения первых" была достигнута договоренность о создании в регионе проекта "День с главой", который предполагает участие "Первых" в работе руководителей органов власти, в том числе глав муниципальных образований. За четыре месяца такие мероприятия прошли уже в 23 муниципалитетах Архангельской области.

https://ria.ru/20250129/vlasti-1996070505.html

https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991081147.html

https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991067303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, ленинград, александр цыбульский