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Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых" - РИА Новости, 12.02.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
10:56 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gubernator-1998795706.html
Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых"
Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых" - РИА Новости, 12.02.2025
Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых"
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:56:00+03:00
2025-02-12T10:56:00+03:00
архангельская область
архангельск
ленинград
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской области в федеральном совете "Первых" Ксении Носницыной в рамках проекта "День с главой", сообщила пресс-служба правительства региона. Семнадцатилетняя Ксения Носницына приехала в Архангельск из Холмогор и сопровождала губернатора на протяжении всего рабочего дня, участвуя в мероприятиях и рабочих встречах главы региона. Вместе с ним она поздравила жительницу блокадного Ленинграда Валентину Галгай с 88-летием, поучаствовала в открытии нового спортивного зала архангельской школы №10, посетила новый Дом культуры в поселке Талаги, готовящийся к открытию, а также побывала на встрече с участниками образовательной программы РАНХиГС и на оргкомитете по проведению третьего форума "Арктика – Регионы". Подводя итог совместного рабочего дня с губернатором, Ксения призналась, что он выдался насыщенным и интересным, но проходил в очень высоком темпе. "Мне понравилось побывать на открытии спортзала и Дома культуры – оба здания очень красивые. Интересно было посетить совещания, прочувствовать на себе эту атмосферу, хоть мне и было трудно до конца понять суть некоторых тем, которые обсуждали", – поделилась Носницына, слова которой приводит пресс-служба. Еще Ксения призналась, что хотела бы побывать на одном из алмазных месторождений, расположенных в Архангельской области. Глава региона в ответ на это поручил организовать поездку для Ксении и представителей "Движения первых". Девушка также предложила главе региона продолжить инициативу "День с главой" и продолжить встречаться с представителями "Движения первых". Цыбульский в свою очередь предложил провести такую встречу летом в рамках форума "Арктика – Регионы". Как представитель регионального совета "Первых" Архангельской области в федеральном совете "Первых" Ксения также поинтересовалась, чем, по мнению губернатора, Архангельская область отличается от других регионов России, и как лучше продвигать ее на федеральном уровне. "Архангельская область – регион с очень богатой историей, через который наша страна выстраивала торгово-экономические отношения с Европой. Область также связана с открытием Сибири и Дальнего Востока – из Сольвычегодска купцы Строгановы отправили экспедицию Ермака, открывшего очень много земель для российской империи", – отметил Цыбульский, подчеркнув, что здесь живут интересные люди, которые могут многому научить молодежь. Осенью прошлого года во время встречи Цыбульского с участниками регионального отделения "Движения первых" была достигнута договоренность о создании в регионе проекта "День с главой", который предполагает участие "Первых" в работе руководителей органов власти, в том числе глав муниципальных образований. За четыре месяца такие мероприятия прошли уже в 23 муниципалитетах Архангельской области.
https://ria.ru/20250129/vlasti-1996070505.html
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архангельск, ленинград, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Ленинград, Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых"

Архангельский губернатор провел "День главы" с представителем "Движения первых"

© Фото : Архангельская область official/TelegramГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский на однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на однодневной стажировке представителя регионального совета Движения первых Архангельской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Архангельская область official/Telegram
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в однодневной стажировке представителя регионального совета "Движения первых" Архангельской области в федеральном совете "Первых" Ксении Носницыной в рамках проекта "День с главой", сообщила пресс-служба правительства региона.
Семнадцатилетняя Ксения Носницына приехала в Архангельск из Холмогор и сопровождала губернатора на протяжении всего рабочего дня, участвуя в мероприятиях и рабочих встречах главы региона. Вместе с ним она поздравила жительницу блокадного Ленинграда Валентину Галгай с 88-летием, поучаствовала в открытии нового спортивного зала архангельской школы №10, посетила новый Дом культуры в поселке Талаги, готовящийся к открытию, а также побывала на встрече с участниками образовательной программы РАНХиГС и на оргкомитете по проведению третьего форума "Арктика – Регионы".
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Подводя итог совместного рабочего дня с губернатором, Ксения призналась, что он выдался насыщенным и интересным, но проходил в очень высоком темпе.
"Мне понравилось побывать на открытии спортзала и Дома культуры – оба здания очень красивые. Интересно было посетить совещания, прочувствовать на себе эту атмосферу, хоть мне и было трудно до конца понять суть некоторых тем, которые обсуждали", – поделилась Носницына, слова которой приводит пресс-служба.
Еще Ксения призналась, что хотела бы побывать на одном из алмазных месторождений, расположенных в Архангельской области. Глава региона в ответ на это поручил организовать поездку для Ксении и представителей "Движения первых". Девушка также предложила главе региона продолжить инициативу "День с главой" и продолжить встречаться с представителями "Движения первых". Цыбульский в свою очередь предложил провести такую встречу летом в рамках форума "Арктика – Регионы".
Как представитель регионального совета "Первых" Архангельской области в федеральном совете "Первых" Ксения также поинтересовалась, чем, по мнению губернатора, Архангельская область отличается от других регионов России, и как лучше продвигать ее на федеральном уровне.
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"Архангельская область – регион с очень богатой историей, через который наша страна выстраивала торгово-экономические отношения с Европой. Область также связана с открытием Сибири и Дальнего Востока – из Сольвычегодска купцы Строгановы отправили экспедицию Ермака, открывшего очень много земель для российской империи", – отметил Цыбульский, подчеркнув, что здесь живут интересные люди, которые могут многому научить молодежь.
Осенью прошлого года во время встречи Цыбульского с участниками регионального отделения "Движения первых" была достигнута договоренность о создании в регионе проекта "День с главой", который предполагает участие "Первых" в работе руководителей органов власти, в том числе глав муниципальных образований. За четыре месяца такие мероприятия прошли уже в 23 муниципалитетах Архангельской области.
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