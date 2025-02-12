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В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах - РИА Новости, 12.02.2025
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17:15 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gosavtoinspektsiya-1998911863.html
В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах
В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах - РИА Новости, 12.02.2025
В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах
В Европейской штаб-квартире ООН в Женеве проходит заседание 87-й сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, в ней... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:15:00+03:00
2025-02-12T17:15:00+03:00
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николай шеюхин
роман старовойт
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Европейской штаб-квартире ООН в Женеве проходит заседание 87-й сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, в ней принимает участие делегация Госавтоинспекции России, сообщает ведомство. Состав делегации от МВД России возглавил первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Николай Шеюхин. Участники сессии – представители государственных органов, международных и неправительственных организаций в области транспорта, специалисты по безопасности дорожного движения. Одной из главных тем обсуждений стало развитие интеллектуальных транспортных систем, в том числе в контексте проблематики повышения безопасности дорожного движения. Так, по мнению участников дискуссий, использование таких систем способно минимизировать влияние человеческого фактора на дороге. Внедрение высокоавтоматизированных технологий в управление транспортными средствами стало ключевым вопросом, вынесенным для международной дискуссии. В рамках заседания делегация каждой страны-участница представила основные механизмы работы в сфере внутреннего транспорта, проанализировали вызовы в сфере безопасности дорожного движения и успешные алгоритмы, которые позволяют с ними справиться. Министр транспорта России Роман Старовойт в режиме видеосвязи рассказал о реализации в стране профильных национальных проектов, в том числе проекта "Инфраструктура для жизни". В дни проведения сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН ее участникам дополнительно представят информацию о результатах проведенной за год работы, прежде всего, в сфере безопасности дорожного движения. Будет выработан механизм соглашения о международной перевозке опасных грузов. Участие в работе сессии позволило российской стороне получить необходимую информацию об опыте обеспечения безопасности дорожного движения в зарубежных странах и деятельности международных и национальных организаций в данной области. Полученные материалы планируется использовать в работе по совершенствованию отечественной нормативной правовой основы в области обеспечения безопасности дорожного движения, отметили в российской Госавтоинспекции. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250101/gosavtoinspektsiya-1991867625.html
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женева (город), россия, николай шеюхин, роман старовойт
Женева (город), Россия, Николай Шеюхин, Роман Старовойт
В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах

Госавтоинспекция России обсуждает безопасность дорожного движения в Женеве

© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД РоссииВ Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах
В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД России
В Женеве Госавтоинспекция представит опыт России по безопасности на дорогах
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Европейской штаб-квартире ООН в Женеве проходит заседание 87-й сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, в ней принимает участие делегация Госавтоинспекции России, сообщает ведомство.
Состав делегации от МВД России возглавил первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Николай Шеюхин.
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Участники сессии – представители государственных органов, международных и неправительственных организаций в области транспорта, специалисты по безопасности дорожного движения.
Одной из главных тем обсуждений стало развитие интеллектуальных транспортных систем, в том числе в контексте проблематики повышения безопасности дорожного движения. Так, по мнению участников дискуссий, использование таких систем способно минимизировать влияние человеческого фактора на дороге. Внедрение высокоавтоматизированных технологий в управление транспортными средствами стало ключевым вопросом, вынесенным для международной дискуссии.
В рамках заседания делегация каждой страны-участница представила основные механизмы работы в сфере внутреннего транспорта, проанализировали вызовы в сфере безопасности дорожного движения и успешные алгоритмы, которые позволяют с ними справиться. Министр транспорта России Роман Старовойт в режиме видеосвязи рассказал о реализации в стране профильных национальных проектов, в том числе проекта "Инфраструктура для жизни".
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В дни проведения сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН ее участникам дополнительно представят информацию о результатах проведенной за год работы, прежде всего, в сфере безопасности дорожного движения. Будет выработан механизм соглашения о международной перевозке опасных грузов.
Участие в работе сессии позволило российской стороне получить необходимую информацию об опыте обеспечения безопасности дорожного движения в зарубежных странах и деятельности международных и национальных организаций в данной области. Полученные материалы планируется использовать в работе по совершенствованию отечественной нормативной правовой основы в области обеспечения безопасности дорожного движения, отметили в российской Госавтоинспекции.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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Женева (город)РоссияНиколай ШеюхинРоман Старовойт
 
 
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