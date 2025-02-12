При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, двое пострадали
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области. 12 февраля 2025
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области. 12 февраля 2025
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Семейная пара ранена в результате сброса с украинского дрона взрывного устройства на движущийся автомобиль на участке автодороги в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. Бойцы самообороны доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, где медики оказали им первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует их в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Повреждено частное домовладение, а также линии газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
"В городе Грайворон беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждены кровля, остекление, фасад и балконы. Дважды под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. В результате прилёта снаряда в здании социального объекта и одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление", - уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18