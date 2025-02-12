https://ria.ru/20250212/gladkov-1998902926.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Семейная пара ранена в результате сброса с украинского дрона взрывного устройства на движущийся автомобиль на участке автодороги в Волоконовском районе... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:44:00+03:00

2025-02-12T16:44:00+03:00

2025-02-12T18:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Семейная пара ранена в результате сброса с украинского дрона взрывного устройства на движущийся автомобиль на участке автодороги в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. Бойцы самообороны доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, где медики оказали им первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует их в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор добавил, что село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Повреждено частное домовладение, а также линии газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ."В городе Грайворон беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждены кровля, остекление, фасад и балконы. Дважды под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. В результате прилёта снаряда в здании социального объекта и одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20250212/dron-1998857936.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков