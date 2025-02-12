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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 12.02.2025 (обновлено: 18:17 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gladkov-1998902926.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Семейная пара ранена в результате сброса с украинского дрона взрывного устройства на движущийся автомобиль на участке автодороги в Волоконовском районе... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:44:00+03:00
2025-02-12T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Семейная пара ранена в результате сброса с украинского дрона взрывного устройства на движущийся автомобиль на участке автодороги в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. Бойцы самообороны доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, где медики оказали им первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует их в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор добавил, что село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Повреждено частное домовладение, а также линии газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ."В городе Грайворон беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждены кровля, остекление, фасад и балконы. Дважды под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. В результате прилёта снаряда в здании социального объекта и одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20250212/dron-1998857936.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, двое пострадали

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области. 12 февраля 2025
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области. 12 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Семейная пара ранена в результате сброса с украинского дрона взрывного устройства на движущийся автомобиль на участке автодороги в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. Бойцы самообороны доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, где медики оказали им первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует их в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
Вчера, 14:29
Губернатор добавил, что село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Повреждено частное домовладение, а также линии газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
"В городе Грайворон беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждены кровля, остекление, фасад и балконы. Дважды под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. В результате прилёта снаряда в здании социального объекта и одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление", - уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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