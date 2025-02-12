https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html

Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск

Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск - РИА Новости, 12.02.2025

Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск

В Брянске оформили разрешение на временное проживание немцу, не согласному с политикой Берлина и переехавшему в Россию, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:02:00+03:00

2025-02-12T16:02:00+03:00

2025-02-12T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Брянске оформили разрешение на временное проживание немцу, не согласному с политикой Берлина и переехавшему в Россию, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В Брянске сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Федеративной Республики Германия, который в конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением. Решение переехать в Российскую Федерацию он принял в связи с несогласием с государственной политикой своей страны",— говорится в релизе.Положительное решение на выдачу документа приняли на основании федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и указа президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".Немец поблагодарил российских полицейских за помощь в оформлении документов.

https://ria.ru/20250205/wine-1997294037.html

https://ria.ru/20241215/rossija-1989287989.html

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«Спасибо, очень рад». Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в Брянске Гражданину Германии, не согласному с политикой своей страны, выдали разрешение на временное проживание в Брянске. Такое стало возможно в рамках указа президента о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. 2025-02-12T16:02 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, брянск, общество