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Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск
Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск - РИА Новости, 12.02.2025
Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск
В Брянске оформили разрешение на временное проживание немцу, не согласному с политикой Берлина и переехавшему в Россию, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:02:00+03:00
2025-02-12T16:02:00+03:00
2025-02-12T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Брянске оформили разрешение на временное проживание немцу, не согласному с политикой Берлина и переехавшему в Россию, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В Брянске сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Федеративной Республики Германия, который в конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением. Решение переехать в Российскую Федерацию он принял в связи с несогласием с государственной политикой своей страны",— говорится в релизе.Положительное решение на выдачу документа приняли на основании федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и указа президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".Немец поблагодарил российских полицейских за помощь в оформлении документов.
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«Спасибо, очень рад». Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в Брянске
Гражданину Германии, не согласному с политикой своей страны, выдали разрешение на временное проживание в Брянске. Такое стало возможно в рамках указа президента о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.
2025-02-12T16:02
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россия, германия, брянск, общество
Россия, Германия, Брянск, Общество
Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск
В Брянске переехавший в Россию немец получил разрешение на временное проживание