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Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore - РИА Новости, 12.02.2025
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11:12 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gazprombank-1998705561.html
Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore
Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore - РИА Новости, 12.02.2025
Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore
Газпромбанк выпустил новую версию мобильного приложения для Android и iOS, в AppStore приложение выйдет под названием YourShopper, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:12:00+03:00
2025-02-12T11:12:00+03:00
газпромбанк
apple ios
мобильные приложения
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Газпромбанк выпустил новую версию мобильного приложения для Android и iOS, в AppStore приложение выйдет под названием YourShopper, сообщает пресс-служба кредитной организации.На главном экране появилась новая область — рабочий стол. На нем собраны виджеты — небольшие представительства разных сервисов на главном экране. Можно настроить рабочий стол и выбрать нужные виджеты: например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк.Чтобы было проще ориентироваться в приложении, была реализована функцию сквозного поиска. Также был добавлен раздел "Помощь", в котором собраны все полезные сервисы: заказ справок и выписок, запись в офис, а также возможность связаться с банком через чат, чтобы быстро получить ответ на вопрос."Мы с гордостью представляем крупное обновление наших цифровых сервисов — результат работы всей команды. Каждый внес свой вклад, чтобы создать продукт, который отвечает требованиям нашего клиента. Это обновление — важный шаг вперед", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Наумов.Приложение Газпромбанка исчезло из AppStore в апреле прошлого года. Сообщалось, что банк активно работал над тем, чтобы вернуть приложение.
https://ria.ru/20250129/gazprombank-1996136153.html
https://ria.ru/20241227/kiberprotezy-1991754102.html
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газпромбанк, apple ios, мобильные приложения
Газпромбанк, Apple iOS, мобильные приложения
Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore

Новое приложение Газпромбанка "YourShopper" стало доступно в AppStore

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Газпромбанк"
Логотип АО Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип АО "Газпромбанк" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Газпромбанк выпустил новую версию мобильного приложения для Android и iOS, в AppStore приложение выйдет под названием YourShopper, сообщает пресс-служба кредитной организации.
На главном экране появилась новая область — рабочий стол. На нем собраны виджеты — небольшие представительства разных сервисов на главном экране. Можно настроить рабочий стол и выбрать нужные виджеты: например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк.
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Чтобы было проще ориентироваться в приложении, была реализована функцию сквозного поиска. Также был добавлен раздел "Помощь", в котором собраны все полезные сервисы: заказ справок и выписок, запись в офис, а также возможность связаться с банком через чат, чтобы быстро получить ответ на вопрос.
"Мы с гордостью представляем крупное обновление наших цифровых сервисов — результат работы всей команды. Каждый внес свой вклад, чтобы создать продукт, который отвечает требованиям нашего клиента. Это обновление — важный шаг вперед", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Наумов.
Приложение Газпромбанка исчезло из AppStore в апреле прошлого года. Сообщалось, что банк активно работал над тем, чтобы вернуть приложение.
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