https://ria.ru/20250212/gazprombank-1998705561.html

Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore

Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore - РИА Новости, 12.02.2025

Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore

Газпромбанк выпустил новую версию мобильного приложения для Android и iOS, в AppStore приложение выйдет под названием YourShopper, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:12:00+03:00

2025-02-12T11:12:00+03:00

2025-02-12T11:12:00+03:00

газпромбанк

apple ios

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Газпромбанк выпустил новую версию мобильного приложения для Android и iOS, в AppStore приложение выйдет под названием YourShopper, сообщает пресс-служба кредитной организации.На главном экране появилась новая область — рабочий стол. На нем собраны виджеты — небольшие представительства разных сервисов на главном экране. Можно настроить рабочий стол и выбрать нужные виджеты: например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк.Чтобы было проще ориентироваться в приложении, была реализована функцию сквозного поиска. Также был добавлен раздел "Помощь", в котором собраны все полезные сервисы: заказ справок и выписок, запись в офис, а также возможность связаться с банком через чат, чтобы быстро получить ответ на вопрос."Мы с гордостью представляем крупное обновление наших цифровых сервисов — результат работы всей команды. Каждый внес свой вклад, чтобы создать продукт, который отвечает требованиям нашего клиента. Это обновление — важный шаг вперед", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Наумов.Приложение Газпромбанка исчезло из AppStore в апреле прошлого года. Сообщалось, что банк активно работал над тем, чтобы вернуть приложение.

https://ria.ru/20250129/gazprombank-1996136153.html

https://ria.ru/20241227/kiberprotezy-1991754102.html

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газпромбанк, apple ios, мобильные приложения