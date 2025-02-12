Рейтинг@Mail.ru
Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 12.02.2025 (обновлено: 19:52 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gaza-1998947328.html
Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны
Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны - РИА Новости, 12.02.2025
Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны
Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил министр обороны Израиля Исраэль... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:14:00+03:00
2025-02-12T19:52:00+03:00
в мире
израиль
сша
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
дональд трамп
министерство обороны израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев — РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече с военными."Если ХАМАС не освободит израильских похищенных к Шаббату, для них откроются врата ада, как и обещал президент США", — сказал он.Министр добавил, что бои в Газе, в случае их возобновления, станут более интенсивными, чем до прекращения огня. Он пообещал, что война не закончится без поражения ХАМАС и освобождения всех заложников. По его словам, это также позволит реализовать идеи президента США Дональда Трампа по палестинскому анклаву.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу, 15 февраля, освобождение заложников отложили из-за несоблюдения Израилем соглашения о перемирии. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на еврейское государство, чтобы обмен прошел в срок.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.На первом этапе сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250211/tramp-1998720594.html
https://ria.ru/20250212/mid-1998905745.html
https://ria.ru/20250211/tramp-1998725500.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70033c3c20ed7ddf4d73fbb273184a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, дональд трамп, министерство обороны израиля, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, США, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Дональд Трамп, Министерство обороны Израиля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны

Кац: война в Газе возобновится, если ХАМАС не освободит заложников в субботу

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев — РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече с военными.
"Если ХАМАС не освободит израильских похищенных к Шаббату, для них откроются врата ада, как и обещал президент США", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках
11 февраля, 20:17
Министр добавил, что бои в Газе, в случае их возобновления, станут более интенсивными, чем до прекращения огня. Он пообещал, что война не закончится без поражения ХАМАС и освобождения всех заложников. По его словам, это также позволит реализовать идеи президента США Дональда Трампа по палестинскому анклаву.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу, 15 февраля, освобождение заложников отложили из-за несоблюдения Израилем соглашения о перемирии. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на еврейское государство, чтобы обмен прошел в срок.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
МИД Израиля прокомментировал отказ ХАМАС от обмена заложников
Вчера, 16:52

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.
На первом этапе сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп
11 февраля, 21:10
 
В миреИзраильСШАИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуДональд ТрампМинистерство обороны ИзраиляАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала