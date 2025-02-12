https://ria.ru/20250212/gaza-1998947328.html

Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны

Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны - РИА Новости, 12.02.2025

Израиль пригрозил ХАМАС возобновлением войны

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил министр обороны Израиля Исраэль... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:14:00+03:00

2025-02-12T19:14:00+03:00

2025-02-12T19:52:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев — РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече с военными."Если ХАМАС не освободит израильских похищенных к Шаббату, для них откроются врата ада, как и обещал президент США", — сказал он.Министр добавил, что бои в Газе, в случае их возобновления, станут более интенсивными, чем до прекращения огня. Он пообещал, что война не закончится без поражения ХАМАС и освобождения всех заложников. По его словам, это также позволит реализовать идеи президента США Дональда Трампа по палестинскому анклаву.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу, 15 февраля, освобождение заложников отложили из-за несоблюдения Израилем соглашения о перемирии. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на еврейское государство, чтобы обмен прошел в срок.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.На первом этапе сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998720594.html

https://ria.ru/20250212/mid-1998905745.html

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