https://ria.ru/20250212/gaza-1998743435.html

Египет намерен представить видение реконструкции Газы

Египет намерен представить видение реконструкции Газы - РИА Новости, 12.02.2025

Египет намерен представить видение реконструкции Газы

Египет намерен представить видение реконструкции сектора Газа, гарантирующее пребывание палестинского народа на своей земле, сообщило египетское министерство... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T01:00:00+03:00

2025-02-12T01:00:00+03:00

2025-02-12T01:12:00+03:00

египет

в мире

сша

иордания

абдалла ii

дональд трамп

хамас

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КАИР, 12 фев – РИА Новости. Египет намерен представить видение реконструкции сектора Газа, гарантирующее пребывание палестинского народа на своей земле, сообщило египетское министерство иностранных дел.Согласно заявлению министерства, Египет выражает надежду на сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа для достижения всеобъемлющего и справедливого мира в регионе."Египет подчеркивает в этой связи намерение представить комплексное видение реконструкции сектора Газа, гарантирующее пребывание палестинского народа на своей земле", - говорится в заявлении МИД Египта.Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html

https://ria.ru/20250211/konflikt-1915630213.html

египет

сша

иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, в мире, сша, иордания, абдалла ii, дональд трамп, хамас