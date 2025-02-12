https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html

Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе, пишут СМИ

Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе, пишут СМИ

Власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:55:00+03:00

2025-02-12T00:55:00+03:00

2025-02-12T01:14:00+03:00

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сша

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КАИР, 12 фев – РИА Новости. Власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетские источники. Согласно источникам, власти Египта отвергают какой-либо план по выделению земли жителям сектора Газа и выступают против переселения населения палестинского полуэксклава. Как отмечают источники, Каир подчеркивает, что какое-либо решение должно гарантировать, что жители Газы останутся на своей земле. "Египет выражает недовольство заявлениями израильских и американских официальных лиц по этому вопросу", - говорится в сообщении телеканала. Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/liga-1997718644.html

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, египет, израиль, дональд трамп, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году