https://ria.ru/20250212/gabbard-1998887957.html

Биография Тулси Габбард

Биография Тулси Габбард - РИА Новости, 12.02.2025

Биография Тулси Габбард

Тулси Габбард (Tulsi Gabbard) родилась 12 апреля 1981 года в деревне Лелоалоа (Американское Самоа) в семье, где кроме нее росли еще четверо детей. Ее отец, Майк РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:45:00+03:00

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Тулси Габбард (Tulsi Gabbard) родилась 12 апреля 1981 года в деревне Лелоалоа (Американское Самоа) в семье, где кроме нее росли еще четверо детей. Ее отец, Майк Габбард, с 2006 года является представителем 21 округа Западного Оаху в сенате штата Гавайи. Ее мать имеет немецкие корни.Детство и юность провела на Гавайях. В 2001 году стала соучредителем некоммерческой экологической организации Healthy Hawaii Coalition.В 2007 году окончила Школу ускоренного обучения кандидатов в офицеры Военной академии Алабамы (Форт-Макклеллан, штат Алабама), где стала первой женщиной, окончившей ее с отличием за 50-летнюю историю заведения. В 2009 году получила степень бакалавра наук в области делового администрирования в Гавайском Тихоокеанском университете.В конце 1990 – начале 2000-х годов работала в Альянсе за традиционный брак и ценности, основанном ее отцом. Организация выступала против ЛГБТ* и однополых браков. Позже взгляды Габбард изменились, она стала поддерживать права ЛГБТ*. В 1999 году стала сторонницей Демократической партии.В 2002 году была избрана в Палату представителей Гавайев от 42-го округа в Западном Оаху (Гавайи) от Демпартии, став самой молодой женщиной (21 год), избранной в законодательный орган штата в США. Занимала это пост до 2004 года.В период 2003-2020 годов служила в Национальной гвардии армии Гавайев. В 2005 году добровольно отправилась на 12 месяцев в зону логистической поддержки базы "Анаконда" в Ираке, где служила в полевом медицинском подразделении. Награждена медалью "За отличную службу".С 2008 по 2009 год в звании второго лейтенанта служила в военной полиции в Кувейте, где занималась обучением контртеррористических подразделений. С 2020 года по настоящее время – в резерве армии США. Подполковник армии США (2021).С 2006 по 2009 год Габбард работала помощником по законодательным вопросам сенатора США от Гавайев Дэниела Кахикина Акаки. В 2011 году Тулси основала кинокомпанию Kanu Productions.В период 2013-2021 годов она была членом Палаты представителей конгресса США от второго округа Гавайев, став первой конгрессвумен из Американского Самоа и первым практикующим индуистом в конгрессе. Работала в комитете по вооруженным силам, комитете по финансовым услугам палаты представителей.Будучи членом палаты представителей, Габбард поддерживала идеи контроля за оружием, всеобщего здравоохранения и бесплатного обучения в колледже, право на аборт. Она также призывала США выйти из различных иностранных конфликтов. В 2013 году была единогласно избрана заместителем председателя Национального комитета Демократической партии США. В феврале 2016 года ушла с должности, поддержав Берни Сандерса в качества кандидата на выборах президента США.В ноябре 2016 года встречалась с избранным президентом США Дональдом Трампом и консультировала его по вопросам войны в Сирии и борьбе с терроризмом.В 2017 году в ходе необъявленного визита в Сирию встретилась с президентом страны Башаром Асадом, пообещав добиваться окончания войны.Она охарактеризовала свой тайный визит в Сирию как "поездку в целях поиска фактов". "Что бы вы ни думали о Башаре Асаде, он президент Сирии…Для любого мирного соглашения необходим диалог с ним," – сказала Габбард.В феврале 2019 года Габбард объявила о выдвижении на пост президента США от Демпартии, став первой женщиной – ветераном боевых действий, баллотировавшейся на эту должность. В марте 2020 года вышла из гонки, поддержав кандидатуру Джо Байдена.После ухода из Палаты представителей стала критиковать конгрессменов-демократов и поддерживать республиканских политиков. Также начала менять позиции по ряду вопросов – заняла более консервативную позицию по вопросам абортов, прав трансгендеров, миграции и экологическому законодательству, оставаясь противником интервенций. В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком. В 2022-2023 годах была ведущей телешоу The Tulsi Gabbard Show.Неоднократно была участницей телешоу журналиста Такера Карлсона. В августе 2024 года официально поддержала кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США. В октябре 2024 года объявила о присоединении к Республиканской партии.13 ноября 2024 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Тулси Габбард в качестве своего кандидата на пост директора национальной разведки. В случае утверждения Сенатом она будет курировать 18 разведывательных агентств США. Этот выбор привлек повышенное внимание общественности к взглядам Габбард на международные отношения, особенно в отношении Сирии и России.30 января 2025 года на слушаниях в сенате США Габбард защитила свои внешнеполитические решения, включая встречу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Несмотря на критику со стороны некоторых сенаторов, она заявила, что ее поездка в Сирию и Ливан в 2017 году, во время которой она встретилась с Асадом, была продиктована "здравым смыслом". Габбард также добавила, что ее оппонентов раздражает то, что она "отказывается быть их марионеткой".4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки США. В поддержку ее кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против.В 2017 году Габбард, по сообщению телеканала ABC News со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку, заявляла, что американские политики хотят свергнуть правительство РФ. Она также сетовала на "враждебность США по отношению к Путину" и осуждала американские санкции. "Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной", – привел ее слова телеканал. Тулси Габбард критиковала президента США Барака Обаму за его недостаточную борьбу с исламским экстремизмом, предложив вооружать курдов. Габбард неоднократно выступала против политики США по Украине, в том числе против предоставления военной помощи. Так, она раскритиковала решение президента Джо Байдена отправить Украине кассетные бомбы, так как оно показывает, что "им нет дела до украинского народа; эти боеприпасы приведут к потерям среди украинцев из-за неразорвавшихся бомб на протяжении десятилетий". Габбард также критиковала администрацию Байдена и республиканцев в конгрессе за то, что американцы должны нести налоговое бремя ради поддержки Украины, которая впоследствии даже не подвергается аудиту и проверкам. В 2015 году политик вступила во второй брак с гавайским оператором Авраамом Уильямсом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Экстремистская организация, запрещена в РФ

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