https://ria.ru/20250212/flot-1998822057.html
Бирюков: коммунальный флот готовят к открытию навигации в Москве
Бирюков: коммунальный флот готовят к открытию навигации в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
Бирюков: коммунальный флот готовят к открытию навигации в Москве
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, готовят к открытию навигации, выполнено 50% от общего объема запланированных работ, сообщил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:17:00+03:00
2025-02-12T12:17:00+03:00
2025-02-12T12:17:00+03:00
городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, готовят к открытию навигации, выполнено 50% от общего объема запланированных работ, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят 30 судов - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что проводится тщательная проверка состояния судов, выполняется регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок. "Работы по межнавигационному ремонту проводятся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. На заключительном этапе организуем ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД будут находиться под круглосуточным контролем", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 600 тонн мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено около 6,5 тысяч тонн песка и грунта.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998773590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: коммунальный флот готовят к открытию навигации в Москве
Заммэра Бирюков: коммунальный флот готовят к открытию навигации
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, готовят к открытию навигации, выполнено 50% от общего объема запланированных работ, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят 30 судов - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что проводится тщательная проверка состояния судов, выполняется регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок.
"Работы по межнавигационному ремонту проводятся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. На заключительном этапе организуем ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД будут находиться под круглосуточным контролем", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 600 тонн мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено около 6,5 тысяч тонн песка и грунта.