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ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025
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14:20 12.02.2025 (обновлено: 14:22 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/finansy-1998854907.html
ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году
ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025
ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году
Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:20:00+03:00
2025-02-12T14:22:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата 2023 года, говорится в сообщении регулятора. "В 2024 году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных Банком России, выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 1,6 раза. Это более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов", - говорится в сообщении. Как сообщается, Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам - публикует на сайте список таких организаций и проектов для оперативного предупреждения участников рынка. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч онлайн-ресурсов, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования. В регуляторе напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон, разработанный при участии ЦБ, который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году

ЦБ РФ выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегалов в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата 2023 года, говорится в сообщении регулятора.
«
"В 2024 году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных Банком России, выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 1,6 раза. Это более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов", - говорится в сообщении.
Как сообщается, Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам - публикует на сайте список таких организаций и проектов для оперативного предупреждения участников рынка. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч онлайн-ресурсов, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.
В регуляторе напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон, разработанный при участии ЦБ, который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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