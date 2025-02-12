https://ria.ru/20250212/finansy-1998854907.html

ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году

ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025

ЦБ выявил девять тысяч нелегальных участников финансового рынка в 2024 году

Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:20:00+03:00

2025-02-12T14:20:00+03:00

2025-02-12T14:22:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата 2023 года, говорится в сообщении регулятора. "В 2024 году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных Банком России, выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 1,6 раза. Это более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов", - говорится в сообщении. Как сообщается, Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам - публикует на сайте список таких организаций и проектов для оперативного предупреждения участников рынка. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч онлайн-ресурсов, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования. В регуляторе напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон, разработанный при участии ЦБ, который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем.

https://ria.ru/20250110/sber-1993040692.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия