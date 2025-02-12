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ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан - РИА Новости, 12.02.2025
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13:58 12.02.2025 (обновлено: 14:25 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/evrosoyuz-1998849996.html
ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан
ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан - РИА Новости, 12.02.2025
ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан
Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, без санкций против РФ и дискриминации атомной энергии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:58:00+03:00
2025-02-12T14:25:00+03:00
россия
евросоюз
виктор орбан
в мире
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, без санкций против РФ и дискриминации атомной энергии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.По его словам, ЕС "еще столкнется в будущем с главными последствиями" своей провальной энергетической политики и будет "в беде".
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россия, евросоюз, виктор орбан, в мире, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Евросоюз, Виктор Орбан, В мире, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан

Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику без санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, без санкций против РФ и дискриминации атомной энергии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
По его словам, ЕС "еще столкнется в будущем с главными последствиями" своей провальной энергетической политики и будет "в беде".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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