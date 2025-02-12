https://ria.ru/20250212/evrosoyuz-1998849996.html

ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан

ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан - РИА Новости, 12.02.2025

ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан

Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, без санкций против РФ и дискриминации атомной энергии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:58:00+03:00

2025-02-12T13:58:00+03:00

2025-02-12T14:25:00+03:00

россия

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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, без санкций против РФ и дискриминации атомной энергии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - сказал Орбан на пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.По его словам, ЕС "еще столкнется в будущем с главными последствиями" своей провальной энергетической политики и будет "в беде".

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Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, виктор орбан, в мире, санкции в отношении россии, реакция на санкции